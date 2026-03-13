El tiempo de demora en oftalmología en el Hospital Sant Joan se reduce de 164 días a 50 en un año

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El tiempo de demora en las listas de espera de oftalmología cae de los 164 días el 31 de diciembre de 2024 a tan sólo 50 el pasado 4 de marzo de 2026 en el Hospital Universitario Sant Joan de Reus (HUSJR). Datos que demuestran el éxito que ha sido la implementación del sistema Quixote por parte del Servicio de Oftalmología del Hospital el pasado 10 de febrero de 2025 y que en los cinco primeros meses ya habían reducido las listas de espera en un 30%. Ahora bien, la caída ha sido todavía más pronunciada durante los últimos siete meses. «Los resultados han sido increíbles», celebra el director del Servicio de Oftalmología del HUSJR, Pere Romero, que recuerda que la recomendación desde el CatSalut era de 90 días. Precisamente, Romero se marcaba como objetivo el pasado mes de agosto de 2025, cuando la demora había caído por debajo de los 130 días, llegar a reducirlo a los 100 días. Por este motivo, el resultado un año después de la implementación del sistema ha sido toda una sorpresa.

El sistema permite, después de ser derivado el paciente desde Atención Primaria, llevar a cabo toda una serie de pruebas a través de un aparato. De esta manera, aquellas personas con patologías de baja complejidad tendrán un diagnóstico sin tener que pasar por una consulta. «No es que sean menos importantes, pero buena parte de las visitas que se piden son por casos de baja complejidad que colapsan el sistema», comenta el doctor. Todos los datos son recopilados y enviadas tanto al especialista como al médico de cabecera y, además, el paciente lo puede consultar a través del portal 'Mi Salud'. A partir de aquí, el oftalmólogo decide si se le da de alta o se lo deriva a cualquier otra prueba o intervención. En datos de entre el 10 de febrero y el 30 de octubre del 2025, un 66,73% de los pacientes fueron dados de alta.

Más de un 60% de los pacientes reciben el alta después de la primera visita

Además, los datos de mejora en el tiempo de demora han permitido reducir la cantidad de personas en lista de espera, ya que mientras que el 12 de junio de 2025 había a la espera 2.808 personas, el 3 de marzo de este año eran 1.276. «Todo eso sin que haya habido una caída de la demanda, porque las entradas desde Atención Primaria han sido casi las mismas entre el 2024 y en el 2025», apunta al director, a la vez que el sistema permitió llevar a cabo casi 3.000 primeras visitas más en el 2025. Ahora bien, a pesar de esta constancia la caída del tiempo de demora fue pronunciado en dos puntos durante el año pasado. En primer lugar, entre los meses de febrero y abril y, en segundo lugar, entre octubre y en diciembre. Una caída dividida en dos momentos diferenciados que Pere Romero atribuye al hecho de tener que dar salida a todas aquellas consultas que se habían ido acumulando a lo largo del tiempo.

Referencia catalana

En caso de comparar los datos con otros hospitales de la provincia que no disponen del sistema la mejora es abrumadora. En fecha de enero de 2026 en comparativa en el mismo mes del año anterior el HUSJR mejoró su tiempo medio de demora en un 61,4%, colocándose con 59 días, la misma cifra que Pius Hospital de Valls, que empeoró en un 51,2%. El Hospital Juan XXIII de Tarragona también empeoró sus registros en un 37,3%, con 114 días de demora.

La Vall d'Hebron implementó el sistema Quixote el pasado mes de julio

Según explica el director del Servicio de Oftalmología, desde varios centros hospitalarios catalanes se han interesado ya y el pasado mes de julio el Hospital Universitario Vall d'Hebron ya empezó a operar con el sistema Quixote. Por otra parte, los hospitales Arnau de Vilanova de Lleida, Doctor Josep Trueta de Girona y de Tortosa también prevén implementar este sistema en un futuro. A la vez, también el Institut Català de la Salut (ICS) se estaría planteando trabajar para extender este sistema en el territorio catalán.