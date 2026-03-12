El Aeropuerto de Reus incrementa un 34,1% los pasajeros y un ,94% las operaciones en febrero

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El Aeropuerto de Reus ha registrado 1.298 operaciones en febrero, un 9,4% más que en el mismo mes del año pasado. En el acumulado de los dos primeros meses del año, el aeropuerto suma 2.360 movimientos de aeronaves, un descenso del 4,1% menos en comparación con el mismo periodo de 2025.

Con respecto al tráfico de pasajeros, según ha informado Aena este jueves, el aeropuerto ha registrado 681 viajeros en febrero, un 34,1% más que el año anterior. Entre enero y febrero de este año, el número de pasajeros ha sido de 1.270. En enero se registraron 589 viajeros, una bajada interanual del 57,3%. También se redujeron un 16,8% las operaciones respecto a enero de 2025, una situación que el gestor aeroportuario atribuyó a las condiciones meteorológicas adversas.