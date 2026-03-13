Los 10 años de amistad y de jovialidad de La Crispeta

La Palomita es la entidad que hay detrás de propuestas festivas como la Carrera de Carnaval.GERARD MARTÍ

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Nació como grupo de Carnaval, evolucionó para convertirse en una entidad cultural y juvenil y se define, en la práctica, como «un grupo de amigos». La Carrera de Carnaval, la Fiesta de Sant Jordi y el Concierto de Villancicos son sus cartas de presentación. La Palomita, la entidad detrás de todas estas propuestas, celebra su 10.º aniversario.

Los orígenes se remontan en el 2016, con La Palomita que no Golpea como nombre completo. Con el tiempo, y habiendo dejado la pandemia atrás, la junta se dio cuenta de que ya no tenía fuerzas para sacar adelante la carroza de Carnestoltes, pero «en lugar de soltarlo, transformémoslo», recuerda uno de sus miembros, Jordi Civit. La apertura de miradas vino acompañado por «un poquito de rebranding», acortando la denominación y pasando a ser La Crispeta, detalla Clara Piñol.

La primera intención fue organizar una fiesta de primavera. «Estando en Cataluña, lo más fácil era preparar algo para Sant Jordi, iba como anillo en el dedo», reconoce Civit. Con la plaza del Porrazo como escenario, «salió bien». De aquí, se planteó continuar por Misericordia, dar espacio a los villancicos, correr disfrazados... «Cada vez que alguien ha propuesto una idea nueva que nos ha parecido chula, hemos preparado una cosa más», relatan.

Y es que La Crispeta es «especial» porque combina aspectos «muy buenos de diferentes tipologías de entidades». «Tiene cosas de asociación de jóvenes del pueblo y centro de recreo, de asociación cultural seria que organiza ciclos», enumera Civit. Además, el ingrediente secreto es que «internamiento funciona muy bien porque nos amamos mucho los unos y los otros», con personas provenientes de entornos bien diversos. «Eso hace que sea un producto muy bien cuidado y que la gente recibe bien», expresa.

La Carrera de Carnaval y la Fiesta de Sant Jordi son actos suyos

Ocupado en el pasado, en el presente la entidad ha ocupado un vacío de oferta cultural juvenil. No obstante, no tiene intención de «monopolizar» al público. «De hecho, si hubiera dentro de unos años, o ahora mismo, otro grupo que quisiera hacer el mismo, estaríamos encantadísimos y los echaríamos una mano», comparte Civit. «Si nos juntamos, puede salir algo mejor», añade Piñol. «De hecho, esperamos que lo que hacemos motive gente a decir ‘yo también puedo poner este pequeño grano de arena a mi sociedad’», remata Civit.

Les suyas iniciativas han sido un hombre-run. Les datos lo demuestran: la Carrera de Carnaval ya reunió a 450 participantes. Piñol afirma que se sienten recibidos con los brazos abiertos por la población y que ya hay a quien comparte con ellos que «espera con ganas el siguiente acto». «Si no hubiéramos recibido el entusiasmo de la gente, en ciertos momentos habría costado más seguir organizando actividades», se sincera.

Para mañana, La Crispeta ha preparado un acto conmemorativo en la Llotja, que servirá para presentar las siguientes actividades... y algunas sorpresas.