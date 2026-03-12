EasyJet amplía su oferta en Reus con 134.000 asientos esta temporada

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

La compañía aérea de abajo coste EasyJet prevé un incremento del 21% de las reservas en su portal de vacaciones, EasyJet Holidays, con destino Cataluña durante 2026. La empresa destaca que el país es considerado un destino «seguro» y por eso el conflicto en el Oriente Medio puede ser «temporalmente positivo» para el sector turístico catalán.

Así lo ha dicho Javier Gándara, director general de EasyJet por el sur de España, durante un acto para conmemorar los 30 años del primer vuelo de la empresa en la capital catalana, en 1996, desde Londres Luton. En el 2025, 2,5 millones de personas volaron con destino u origen Barcelona, y 55 millones desde el inicio de las operaciones. La empresa prevé crecer este verano en Reus ofreciendo un 31% de capacidad más, unos 134.000 asientos.

Eva Valenzuela, directora del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona el Prat, ha dicho que «es prácticamente imposible» saber qué pasará, pero en situaciones parecidas en el pasado, el territorio disfrutaba de un «turismo prestado».

De hecho, los dos responsables han comparado el contexto geopolítico actual con el pasado con la Primavera Árabe, y han resaltado que España se ve «coyunturalmente beneficiada», porque la sociedad cambia sus reservas de viajes de Egipto, Turquía o Dubai, por un país considerado «seguro».

Valenzuela ha hablado de «cierta inestabilidad y de poca visibilidad», a pesar de que es «optimista» si se tiene en cuenta la evolución del transporte aéreo a lo largo de las décadas. «Siempre ha tenido una tendencia a ir al alza», ha dicho.

Mateu Hernández, director general del consorcio de Turismo de Barcelona, ha recalcado que la capital catalana es más que un «destino refugio» y de playa. Este junio, empezará una temporada «de acontecimientos globales excepcionales», como es la inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, la visita del Papa León XIV, o Grand Départ del Tour de Francia.

«Esta incertidumbre que crea una guerra», seguramente coincide con «un momento histórico» en Barcelona, ha dicho.

En referencia al incremento del precio del barril de Brent, Gándara ha explicado que la empresa «regularmente» se protege con contratos que aseguran el 70% del consumo previsto de queroseno para la temporada de verano «a un precio» y después el 30% restante está «sujeto a esta volatilidad».

El impacto de «la altísima volatilidad» del precio dependerá «mucho» de si el precio del barril se mantiene alto durante una temporada larga.

De hecho, el incremento del 21% de las reservas en su portal de vacaciones, vienen acompañados de tres nuevas rutas por el aeropuerto de Reus, que conectará, durante la temporada de verano, con Londres Gatwick, Bristol, y Newcastle.

EasyJet considera Reus como un destino «bastante atractivo» para el mercado de los paquetes de vacaciones que ofrece la compañía. Aun así, ha descartado que se abre una base al aeropuerto tarraconense, pero que sí que quieren «desarrollar» el destino y «conectarlo con el número más grande de bases» disponibles.

En la conmemoración del vuelo, Gándara ha dicho que los vuelos de bajo coste han sido la «gran revolución» porque se puede volar a Londres por menos de 20 euros. Lo considera como un gran cambio porque ha permitido «hacer accesible y asequible» viajar a millones de personas para poder hacer «cosas maravillosas» y conocer ciudades «espectaculares», ha defendido el directivo.

De los 2,5 millones de viajeros de Barcelona, 800.000 volaron desde la capital catalana.

EasyJet considera Cataluña y España «mercados clave» para su filial EasyJet Holidays, puesto que el Estado fue el mercado más vendido durante 2025. Solo las reservas por el verano crecieron un 13% en comparación al 2024. En cuanto a Cataluña, por la campaña de 2026, prevén un crecimiento del 21%, impulsado, principalmente, por «la evolución positiva» de Reus.

La empresa inauguró su nuevo hub digital europeo a principios de este año en la capital. El centro de trabajo tiene el objetivo de desarrollar «nuevas capacidades de producto», ingeniería, inteligencia artificial y análisis de datos. La empresa prevé «fortalecer» el ecosistema tecnológico local y la experiencia de más de 100 millones de clientes en toda Europa.

La línea aérea también ha aprovechado para celebrar el décimo cumpleaños desde la apertura de la base aérea al aeropuerto de Barcelona el Prat. Actualmente, tiene cuatro aviones basados durante todo el año y más de 200 trabajadores, pero la empresa está «diversificando» su oferta en Cataluña, por este motivo incrementarán la capacidad de sus rutas con destino u origen Reus.

Hernández ha explicado que la ciudad ha sabido aprovechar «la oportunidad» para que la gente pueda viajar y conocer otras culturas y realidades. También ha dicho que la sociedad ha sabido convertir la capital en una «ciudad con turismo», y no turística.

Las cifras facilitadas por la empresa aseguran que son la cuarta compañía aérea de corto radio en España con cuatro bases (Barcelona con cuatro aviones, nuevo a Palma, cuatro en Málaga, y tres en Alicante). En total, desde el 1996, han transportado más de 268 millones de pasajeros, y hoy en día dan trabajo además de 900 personas.