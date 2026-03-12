El Gobierno garantizará los digestos de Secomsa

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

La Agencia de Residuos de Cataluña (ARC) garantizará la financiación para que Secomsa pueda instalar los tres nuevos digestos en su planta de tratamiento. Según confirman fuentes del ARCO a Diari Més, a finales del pasado año 2025 se aprobó esta cobertura que hasta entonces había quedado al aire. Gracias a eso, durante el pleno del Consell Comarcal del Baix Camp del pasado martes 24 de febrero se aprobó el procedimiento de contratación. Ahora bien, este proceso causó polémica cuando durante el lleno del ente supramunicipal celebrado el 14 de octubre de 2025 se decidió aprobar el inicio del procedimiento con los partidos de la oposición en contra.

Desde el gobierno defendían que este era un proyecto «imprescindible» para mantener la continuidad de la planta y el cual salió a concurso en el pasado con un coste de 4.301.890 euros, aunque quedó desierto. Ante este hecho, la parte de la financiación que dependía del ARC, unos 600.000 euros, quedaron en duda porque no se cumplían con los plazos. Así y todo, el gobierno decidió salir adelante con el procedimiento a pesar de las observaciones de secretaría e intervención, aparte de las críticas por parte de los partidos de la oposición. Estos digestos anaeróbicos sirven para generar biogás en la planta mecanobiològica de Secomsa y los actuales llevan en funcionamiento desde el año 2009.

«El gobierno tiene en cuenta las observaciones de secretaría e intervención, pero también hace su trabajo, que es iniciar el proceso administrativo de licitación, que no es rápido», justificó en su momento al presidente del Consell Comarcal, Joan Josep García, a la vez que aseguraban que trabajaban con el ARC para tener su compromiso por escrito. A pesar de todo, estas explicaciones no satisfacían la oposición a que consideraban empezar el procedimiento en aquel momento como un gesto «irresponsable».