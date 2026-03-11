FiraReus Events genera 41,2 millones de euros de impacto económico en el territorio en 2025

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La actividad de firaReus Events ha generado un impacto económico global de 41,2 millones de euros en el territorio durante el 2025, según un estudio elaborado por la consultora Think Is por encargo de REDESSA. La cifra representa un incremento de casi el 11% con respecto al año anterior y confirma el papel del equipamiento como uno de los principales motores de la actividad ferial, congresual y de acontecimientos en el Campo de Tarragona.

El estudio cuantifica este impacto directo a partir de diferentes factores, como el gasto de funcionamiento, el gasto de los visitantes y de los expositores, así como la generación de oportunidades de negocio. El análisis se ha elaborado a partir de 21 acontecimientos y 1.155 encuestas realizadas a visitantes para determinar el impacto real de la actividad en el territorio.

Durante el 2025, firaReus Events acogió un total de 209 acontecimientos, de los cuales 70 fueron organizados directamente por la institución y 139 por promotores externos. Esta actividad se tradujo en 254 días de ocupación y en la llegada de 106.500 visitantes al recinto ferial.

Según el concejal de Promoción Económica, Innovación y Conocimiento y consejero delegado de REDESSA, Josep Baiges, los resultados «ponen de manifiesto no sólo el retorno económico directo de la actividad de firaReus, sino también su capacidad de generar oportunidades, actividad empresarial y dinamización económica para el conjunto del territorio».

Un estudio basado en acontecimientos representativos

Para la elaboración del estudio se ha trabajado a partir de un muestreo de 21 acontecimientos representativos (seis más que en el estudio del año anterior, que partió de una muestra de 15 actos) que incluyen ferias propias y externas, congresos, jornadas profesionales, acontecimientos corporativos, orlas y actividades culturales y lúdicas. A partir de este muestreo se ha hecho la extrapolación al conjunto de acontecimientos celebrados en las instalaciones de firaReus Events.

El director de firaReus Events, Eduard Vicente, ha explicado que «con estos actos, desde firaReus Events damos respuesta al encargo que hace el Ayuntamiento de Reus a REDESSA de impulsar y proyectar la ciudad a través de sus sectores estratégicos, especialmente los vinculados al agroalimentario, la salud, la tecnología y el turismo, y en los últimos años también, el talento y la ciencia e innovación».

El análisis contempla también 1.155 encuestas a visitantes, así como información facilitada por los organizadores de los acontecimientos. Como valor añadido, firaReus Events ha generado informes de evaluación personalizados para los clientes, con las valoraciones del público asistente y propuestas de mejora del equipo técnico como herramienta de fidelización.

Cuatro vías de impacto económico

El estudio cuantifica el impacto económico en el territorio a partir de cuatro grandes vías:

Gasto de funcionamiento de firaReus Events : 1,02 millones de euros

: 1,02 millones de euros Gasto de los visitantes: 8,25 millones de euros

Gasto de los expositores: 1,03 millones de euros

Creación de negocio de los expositores del territorio: 30,96 millones de euros

Todos indicadores muestran una evolución positiva, especialmente con respecto a la creación de negocio, que crece un 12,8%, y al gasto de los visitantes, con un incremento global del 4,1%.

Con respecto al gasto vinculado a la actividad de los visitantes de los diferentes acontecimientos, el impacto económico se concentra principalmente en:

Restauración: 3,15 millones de euros

Ocio y tiendas: 2,04 millones de euros

Alojamiento: 1,97 millones de euros

Transporte: 759.657 euros

Destaca especialmente el incremento del gasto en transporte (+52,3%) y en ocio y comercio (+24,7%), indicadores que refuerzan el impacto transversal de la actividad de firaReus sobre la economía local.

En la presentación de esta mañana también ha intervenido el director del Servicio de Pediatría del Hospital Sant Joan de Reus, Dr. Joaquin Escribano, a quien ha puesto en valor que «firaReus Events nos ofrece unas instalaciones y un apoyo institucional que nos ha permitido crear una marca con respecto a la docencia médica a través del Curso de Pediatría Práctica que organizamos cada año en estas instalaciones y que convoca además de 300 profesionales sanitarios de toda Cataluña».

Por tipología de actividad, las ferias propias siguen siendo las que generan un mayor impacto económico, con más del 70% del total, especialmente las vinculadas a sectores como la automoción. A continuación se sitúan las ferias externas, los congresos y, finalmente, los acontecimientos, que incluyen festivales, orlas, premios, conciertos y espectáculos.

Un equipamiento clave para el desarrollo económico

El Centro de Ferias y Convenciones de firaReus Events es un equipamiento clave para el impulso y el desarrollo económico de sectores económicos estratégicos en el territorio como el tecnológico, el agroalimentario, el turismo o la salud. Dispone de unas instalaciones de 24.000 m² de espacios modulables y de un auditorio con capacidad para 754 personas, que permiten acoger una amplia diversidad de acontecimientos y adaptarse a las necesidades de cada organizador, contribuyendo al posicionamiento y la proyección de la ciudad de Reus.