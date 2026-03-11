El Ayuntamiento de Reus agiliza el trámite para obtener en línea el certificado de empadronamiento

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus ha agilizado el trámite a fin de que la ciudadanía pueda obtener de manera inmediata la versión automatizada del certificado individual de empadronamiento. Si hasta ahora la ciudadanía tenía que esperar a la tramitación interna municipal para obtener el certificado individual o histórico individual, a partir de ahora les puede solicitar en línea a través de la sede electrónica municipal, la tramitación se hace de manera automatizada, y los documentos se pueden descargar al momento, una vez completados los procesos.

El certificado individual de empadronamiento certifica el empadronamiento en un domicilio de la ciudad y recoge los datos personales, la dirección y la fecha de inscripción que constan en el padrón municipal de habitantes. Es un documento oficial y con validez jurídica, y se utiliza cuando un organismo exige una acreditación formal y certificada del padrón. El certificado individual sólo puede ser solicitado por la persona titular y tiene una validez de 3 meses.

Para la mayoría trámites habituales hay bastantes con el volante de empadronamiento, pero cuando hace falta un documento con validez legal, se requiere el certificado.

El certificado individual de empadronamiento sirve para acreditar el empadronamiento a la dirección actual o para mostrar toda la trayectoria padronal de la persona a Reus. Los certificados más complejas, que no sean individuales (como el de unidad familiar), se tienen que pedir por el trámite no automatizado y se envían posteriormente.

El trámite de solicitud incorpora el pago de la tasa correspondiente dentro del mismo proceso en línea; y se puede hacer en línea sin tener que ir físicamente a la oficina de atención al empadronamiento de la calle Sant Llorenç.