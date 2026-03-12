El 72% de chicas de 2.º de BAT no practica bastante deporte

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Más de la mitad de las chicas no practica la actividad física recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OLMOS) de una hora diaria. El porcentaje de abandono se eleva al 72,2% en el caso de las estudiantes de segundo de Bachillerato. Son datos extraídos de la primera edición del Reus Cohort, el 2024, un estudio sobre los comportamientos y necesidades en materia de salud de los jóvenes.

Los resultados evidencian desigualdades de género y un crecimiento con el paso del tiempo y el avance de los cursos académicos. El 27,6% de los chicos de segundo de ESO no practican bastante deporte. En el caso de los alumnos de segundo de Bachillerato, se sitúa en un 37,3%, y, a los ciclos formativos de grado medio, la cifra llega al 47,6%. Por su parte, con el inicio de la Secundaria, la mitad de las adolescentes ya no se ejercita lo suficiente, y los resultados van en aumento a medida que se completan etapas educativas.

El concejal de Salud y Deportes, Enrique Martín, apunta que el abandono progresivo de la práctica deportiva durante la adolescencia, especialmente entre las chicas, «es una realidad que hace tiempo que detectemos» y que se ha confirmado a escala local con el Reus Cohort. «Somos conscientes de que Reus no es una excepción y desde el gobierno municipal estamos impulsando medidas específicas para favorecer una adherencia mayor de las chicas en la práctica deportiva», explica. «En este sentido, la nueva línea de subvenciones de fomento del deporte incorpora factores correctores para incentivar el deporte femenino», ejemplariza.

El edil también subraya que, con motivo de la Capitalidad del Baloncesto Femenino, se pondrá «un énfasis especial» en la cuestión, «trabajando conjuntamente con los clubs y la comunidad educativa para impulsar acciones de visibilización, crear referentes femeninos y fomentar la continuidad de la práctica deportiva entre las chicas».

Xavi Guix, docente y presidente de la Fundación Fútbol Base Reus (FFBR), centrada en el deporte formativo y femenino, analiza que, por norma general, las chicas son «más conscientes de lo que realmente implica el fútbol» y acostumbran a priorizar los estudios». Con el paso a Bachillerato, «el estrés educativo se incrementa, la presión del día a día alza, tienes que adquirir conocimientos a marchas forzadas, y es normal que cueste». Por eso, a menudo, el alumnado tiene que tomar decisiones.

Con todo, anima a buscar el momento para ejercitarse. El deporte «es sano», sin embargo «ya no sólo para la salud física, sino que es bueno para la salud mental». «Ayuda a equilibrarse, te desestresas, piensas en otras cosas», reflexiona. «Más allá que sea saludable, aparte del deporte de competición, te da unos hábitos, te ayuda a ser regular, a implicarte, a tener responsabilidad», continúa. «Es bueno, también, porque si está bien enfocado, te da unos valores importantes que son de aplicación a la vida», concluye.