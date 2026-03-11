La base de piedra de la futura estatua de Gaudí se terminará en las próximas semanas

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

La estatua de Gaudí de Reus, impulsada desde los Amigos de Gaudí de Reus, está cada vez más cerca de ser una realidad. Lo que hace un año parecía ser un sueño hoy día se trabaja para que el 6 de junio la ciudad natal del arquitecto le rinda un homenaje como Dios manda. Ante la magnitud del hito, desde la Sagrada Familia, obra magna de Gaudí, decidieron dar unas piedras que servirán como a base del conjunto escultórico. Unas piedras que desde ya hace un tiempo están en el taller del maestro artesano picapedrero reusense Joan Mateu, que también trabaja haciendo piezas para la Sagrada Familia. «Estas son unas piedras que son procedentes de Alemania, de una tipología arenosa. En la pedrera de Borges Blanques las cortamos a la medida que necesitábamos y ahora están aquí», explica el picapedrero desde su taller en Castellvell del Camp.

En un inicio, las piedras estaban divididas en tres piezas rectangulares que, finalmente, servirán de base para la estatua de Gaudí donde estará la figura del arquitecto a medida real, su banco de trabajo y la maqueta de la fachada de Misericordia. Con respecto a la escultura, será obra del escultor Joan Serramià. «La base simulará una nube con unas formas como las hacía Gaudí, irregulares. Y con una inscripción conmemorativa», explica Mateu. Esta base dispondrá de escalones que permitirán a los peatones subir para colocarse junto con la estatua de Gaudí de 1,90 metros de altura y un espacio de estancia. Concretamente, la base con forma de nube tendrá unas medidas aproximadas de 2,80 por 1,60 metros de base y unos 80 centímetros de altura. El objetivo es tener la base terminada en las próximas semanas, más o menos a finales del mes de marzo.

Detalles técnicos

La escultura, de casi tres metros de altura, estará ubicada justo al lado del acceso al campanario de la Prioral de Sant Pere, en el extremo noroeste del Cementerio Viejo. «No hay ninguna particularidad que suponga un gran reto técnico», opina el maestro artesano picapedrero. Al mismo tiempo, señala que habrá que llevar a cabo unos trabajos previos: «Es una zona con pendiente, así que hará falta rebajarlo y nivelar el suelo, para que la escultura quede sobre plano y bien colocada». Además, cuándo esté colocada Joan Mateu tendrá la tarea de «rematar el trabajo»: «Será cuestión de pulir impurezas o arreglar cualquier cosa que se haya estropeado durante el traslado».

En cuanto a la escultura, «la práctica hace al maestro»: «Veo los tres bloques|blocs de piedra y yo ya veo la nube. Ahora tocará picar mucha piedra y hay mucho trabajo, pero ya estoy viendo a Gaudí encima de la nube, que desde el Cementerio Viejo se verá espectacular». En este sentido, opina que el espacio es el indicado: «Es un lugar muy adecuado, bajo el campanario, al final de una calle ancha que permitirá que lo puedas ver desde el arrabal. No pasará desapercibido».

El objetivo marcado es inaugurar la estatua al lado de la Prioral el 6 de junio

Orgullo

La implicación del picapedrero reusense en este proyecto fue durante la Fiesta Modernista Reus 1900, en qué «estaba haciendo un taller en la plaza Prim y vino un compañero para decirme que Maite Gaudí, a la presidenta de la entidad, me buscaba. A partir de allí hicimos el contacto y empezamos a trabajar en la pieza», recuerda. Ahora bien, destaca que formar parte de un proyecto como este para honrar en una figura como la de Antoni Gaudí «es una cosa que tiene buena pinta». «Es como con lo de la empresa para la cual trabajo y hacemos piezas para la Sagrada Familia, sabes que aquellas piezas las has hecho tú y es una cosa que llena de orgullo y satisfacción personal. Y yo que soy un vecino del barrio del Carme de Reus de toda la vida, aunque ahora vivo en Castellvell del Camp, poder hacer eso en honor a Gaudí es el máximo para un ganxet como yo», reivindica.