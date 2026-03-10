El Gobierno pide a los Ayuntamientos de Tarragona y Reus que reactiven las Zonas de Bajas Emisiones

Imagen de la zona de acceso a la ZBE de Tarragona en la avenida Vidal i Barraquer

La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha pedido a los municipios con Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que restablezcan el régimen ordinario de funcionamiento, después de que hayan finalizado las circunstancias excepcionales que justificaron la suspensión.

Las restricciones de acceso y circulación en estas zonas quedaron temporalmente suspendidas a raíz de las dificultades de movilidad derivadas del accidente ferroviario de Gelida el pasado 20 de enero. El ejecutivo catalán ha decidido reactivarlas después de que el servicio ferroviario se haya recuperado «significativamente» y se hayan reforzado los servicios de autobús. Cada consistorio determinará ahora el calendario y los mecanismos para reanudar las limitaciones obligatorias.

El Gobierno decidió suspender las ZBE para minimizar el impacto de las incidencias en la movilidad y garantizar alternativas de desplazamiento a la ciudadanía mientras el servicio de tren quedaba afectado, facilitando puntualmente el uso del vehículo privado delante la reducción de frecuencias e interrupciones del transporte.

Ahora, una vez transcurridas varias semanas desde la adopción de las medidas, y una vez se ha recuperado el sistema ferroviario y se han reforzado los servicios de autobús, el ejecutivo catalán ha decidido reactivarlas.

En este sentido, el Gobierno ha recordado que las ZBE son «un instrumento para garantizar la calidad del aire directamente vinculada a la salud». Al mismo tiempo, ha animado a los ayuntamientos a reanudar las limitaciones «para consolidar a un modelo de movilidad más sostenible y saludable».