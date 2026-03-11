Diari Més

Confiteria Padreny elabora una Casa Navàs de chocolate

Así completa la trilogía de monumentos de Reus, París y Londres

La histórica Confiteria Padreny ha elaborado, por Pascua, una reproducción artesanal de la Casa Navàs hecha íntegramente de chocolate. Después de años elaborando monumentos internacionales como la Torre Eiffel, el Big Ben o el London Eye, los maestros pasteleros han querido cerrar la particular trilogía del Reus-París-Londres con el edificio modernista.

