El histórico comercio de Reus que será reconocido por su trayectoria bicentenaria

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

La Confiteria Padreny, un negocio con más de dos siglos de historia en Reus, recibirá un reconocimiento por parte del Ayuntamiento dentro del ciclo “Made in Reus. Les Empreses que han fet ciutat”. El acto tendrá lugar el próximo miércoles, 26 de noviembre, a las 19:30 horas en la sala de actos de la entidad en el Raval de Robuster.

Fundada en 1815 y situada en el carrer de l’Hospital, número 15, la Confiteria Padreny es uno de los establecimientos más emblemáticos y antiguos de la ciudad, con una trayectoria ligada a la tradición familiar y a la elaboración artesanal de dulces, pastelería y repostería.

Su extensa historia ha sido recogida recientemente en el libro Temps de Dolços, escrito por la historiadora Carme Puyol, que documenta su evolución y su papel en la vida social y comercial de Reus.

Durante la sesión del ciclo, representantes de la confitería explicarán la evolución del negocio, así como su apuesta por preservar la calidad y la artesanía que han caracterizado sus productos a lo largo de más de 200 años. La actividad será conducida por el comunicador Fito Luri, que acompañará al público a través del recorrido histórico del establecimiento.