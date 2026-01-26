Estas son las 9 pastelerías de Tarragona que se han colado entre las mejores de Cataluña

Nueve pastelerías de la demarcación de Tarragona se han colado entre las 50 mejores de Cataluña en los premios Fava de Cacau 2026, un reconocimiento que destaca la calidad artesanal, la creatividad y la trayectoria de los obradores de la región.

Entre todas ellas, sobresale Cal Jan, de Torredembarra, reconocida con la Fava d’Or 2026 a la mejor pastelería de Tarragona y también incluida entre las 50 mejores de Cataluña. La pastelería ha logrado múltiples premios como, por ejemplo, el mejor panettone de chocolate de España en 2021 y 2025, el subcampeonato mundial de panettone de chocolate en 2023 y el tercer puesto mundial en panettone clásico ese mismo año.

El resto de pastelerías tarraconenses incluidas en el listado también se han distinguido por su trayectoria y excelencia. Se trata de Bahía (L’Ampolla), Larrosa (Flix), Confiteria Padreny (Reus), Peralta Pastissers (Tortosa), Xocosave (Riudoms), Rossana (Calafell) y L’Obrador (El Vendrell), que junto a Cal Jan y Dolços Alemany 1912 completan la representación del Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre en el top 50 catalán.

En esta edición, el nuevo premio Fava d’Or, concedido mediante la votación de las propias pastelerías incluidas en la lista, terminó en un triple empate entre Morreig y Carrió (Barcelona) y L’Obrador (El Vendrell), que se suma al prestigio de estar dentro del selecto grupo de los 50 mejores obradores de Cataluña.

Por su parte, Dolços Alemany 1912, una pastelería centenaria de Amposta, recibió la Fava de Cacau a la pastelería de mayor valor histórico. Abierta en 1912, ha mantenido durante más de un siglo la esencia de su oficio familiar, combinando tradición artesanal y calidad en cada uno de sus productos, convirtiéndose en un referente local y autonómico.

Los ganadores fueron elegidos por un jurado independiente coordinado por el especialista Marc Balaguer, compuesto por docentes de pastelería, periodistas gastronómicos y profesionales del sector que no poseen establecimientos propios, trabajando en restaurantes, academias u otras instituciones.