La panadería de Tarragona que vende barras de pan XXL y que son ideales para las calçotadas

En Tarragona y Reus, la panadería Forn Sistaré ha empezado a vender barras de pan XXL de hasta 8 kilos, que son ideales para las calçotadas. Las piezas, pensadas para grandes celebraciones, destacan por su corteza dorada y crujiente y una miga sabrosa.

El Forn Sistaré, con más de un siglo de historia, ha consolidado su reputación gracias a una combinación de tradición panadera y técnicas artesanales. La utilización de masa madre, fermentaciones largas y harina de proximidad permite que estas barras XXL mantengan un sabor intenso y una textura única, incluso en tamaños tan espectaculares.

Estas piezas gigantes no solo cumplen una función gastronómica, sino que también se han convertido en elementos visuales perfectos para redes sociales. La demanda de estas barras es alta durante la temporada de calçotadas, por lo que el obrador recomienda realizar pedidos con antelación. Los encargos se pueden hacer directamente en los locales de Reus y Tarragona o a través de la página web del Forn Sistaré.

La historia del negocio se remonta a 1910, cuando Pere Sistaré inició la tradición panadera familiar en Tarragona. Actualmente, la quinta generación, liderada por los hermanos Tomàs y Xavier Pàmies, mantiene la filosofía de calidad y artesanía, adaptando el obrador a los gustos y necesidades actuales sin perder el legado familiar.