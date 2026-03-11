Auxili y Els Catarres, primeros nombres del cartel de Barraques

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Auxili y Els Catarres son los primeros nombres confirmados del cartel de Barraques del 2026. El festival popular tendrá lugar los días 19, 20 y 23 de junio en el Parc de la Fiesta y aportará la música, el ritmo y el desenfreno en la Fiesta Mayor de Sant Pere. Los abonos saldrán a la venta el 12 de marzo.

Auxili es un grupo valenciano que se ha consolidado como una de las bandas de referencia del reggae mestizo en catalán. Con su último trabajo, Aborigen, profundiza en su universo sonoro entre reggae, dub, ska y ritmos mediterráneos, combinando groove, conciencia y unas melodías hipnóticas y contagiosas. Con unos directos potentes y emanando energía colectiva, su concierto, planteado como una auténtica celebración, tendrá lugar el viernes 19 de junio.

Por su parte, Els Catarres no necesitan presentación. Desde Aiguafreda, se han convertido en uno de los grandes nombres del pop festivo del país, con un repertorio que ya forma parte del imaginario musical de toda una generación. Con su último disco, Paracaidistas, el trío osonenc sigue expandiendo su sonido entre pop, folk y energía festiva, con letras luminosas y melodías irresistibles. Su conexión con el público se dejará notar en el Parc de la Festa el sábado 20 de junio.

Se espera que mañana se anuncie el tercer nombre del cartel. La coordinadora ya adelanta que será «una de las mejores ediciones de la historia de Barraques de Reus». En la última edición, el precio de los abonos fue de 5 euros y los menores de 16 años tenían acceso gratuito, pero teniendo que entregar la hoja de autorización correspondiente y yendo acompañados del tutor legal.