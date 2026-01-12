El Reus Cultura Contemporània pone en marcha el invierno musical

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Sergi Carbonell, pianista y compositor de Txarango, será el encargado de empezar la segunda parte de la temporada del Reus Cultura Contemporània (RCC), con un concierto modernista que se dará el próximo 1 de febrero en La Tronada de Reus. El suyo será el primero de un total de doce conciertos que se alargarán durante cerca de tres meses, y en qué participarán una veintena de artistas y grupos en espacios como|cómo Lo Submarino, la Granja Roca Soldevila, el Teatro Bartrina, el Círcol o los Jardines de la Casa Rizo.

La Asociación Cultural Anímate, la Concejalía de Cultura y Política Lingüística del Ayuntamiento de Reus y la Diputación de Tarragona presentaron toda esta programación el pasado viernes. «Estamos en un año de crecimiento», explicaba Jacob Dalmau, de Anima te, matizando que «es un crecimiento sostenido y responsable, con la mirada puesta adelante, sin perder de vista los treinta años de trayectoria que nos han llevado hasta aquí». Dalmau también señaló el principal valor del proyecto: «Traer a Reus a una selección de artistas emergentes y otros más consolidados, con una propuesta estable y alternativa». El nuevo cartel del RCC contempla propuestas como el concierto del argentino Santiago Motorizado, que dará paro en Reus en su gira internacional con sólo otra parada en la Apolo de Barcelona; Maio y Carla Collado, que ofrecerán uno de los cuatro conciertos de la gira de Cataluña; Meritxell Neddermann, que estrenará su nuevo trabajo en el Círcol, o Maestro Espada, un dúo de dos hermanos de Murcia que han trabajado entre otros con Guitarrica de la Fuente, y que el RCC ha programado en colaboración con el Festival Accents.

CULTURA JOVEN Los jóvenes de 18 a 30 años se podrán beneficiar de descuentos

Además, como es habitual, el RCC también tiene una mirada local, con propuestas como las de como Silvio, Torazinas, que actuarán con los vascos Coca de Anchoa, o Ario Guarda, que actuará en un triplete memorable con Santa Salut y Sofía Gabanna, hermana de Nathy Peluso. Este año el festival participará por primera vez en las Barraques de Reus. Además, se ha adherido a la plataforma Cultura Joven, que permitirá que jóvenes de entre 18 y 30 años puedan adquirir entradas con descuento. El cartel completo y las entradas se pueden comprar a la web y en la app de dice.fm.