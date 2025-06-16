Dídac Masdéu: «La filosofía de Barracas no ha cambiado nada. El cambio de modelo del año pasado ya sonaba desde hacía años»

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

¿Cómo funciona la Coordinadora de Barracas?

«La Coordinadora es una asociación cultural sin ánimo de lucro formada por once entidades. Esta, formada por la junta y representantes de cada entidad, empieza a planificar la siguiente edición de Barracas desde septiembre».

¿Hasta qué punto el Ayuntamiento interviene o tiene peso en cómo acaba siendo Barraques?

«En Barraques siempre decimos que hacemos cultura, no política, pero es un proyecto que tiene mucha relación con el Ayuntamiento. Desde hace muchos años siempre había oído muchas quejas sobre la relación entre las entidades y el Ayuntamiento y, en este tiempo que he formado parte del equipo organizativo, tengo que hacer un agradecimiento especial al Ayuntamiento porque nada más allá de lo que se escucha por la calle.

El Ayuntamiento es una pieza fundamental para el desarrollo de Barraques. Sin su apoyo eso no sería posible y todo se trabaja de manera consensuada. Además, hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento asume aproximadamente el 50% del coste de organizar Barraques».

¿Por ahora qué recibimiento ha tenido la edición de este año?

«Todo lo que es programación musical y que tenga que ver con la edición de este año tiene mucho que ver con el cambio de modelo que iniciamos el año pasado. Siempre se ha dicho que todo acontecimiento de gran magnitud cuando hace un cambio de modelo importante, como es dar el paso adelante de ser de pago, genera muchas consecuencias que necesitan más de una edición por consolidar.

Eso es un proyecto a cuatro años vista. A la vez, estamos muy contentos porque vamos una vez más hacia arriba, tanto en materia musical como en experiencia de usuario. Con respecto a la música nos gusta poder contar una vez más con nombres fuertes del circuito musical como son Figa Flawas, Sexenni, Boikot o Sra. Tomasa y seguimos trabajando para ofrecer cada vez más calidad musical».

¿Ofrecer esta calidad musical tiene un precio, no?

«Sí, desde hace unos años la industria musical se ha desorbitado. En el 2022, después de la Covid, llevamos un cartel con Doctor Prats, The Tyets y 31 FAM que, hoy día, vale centenares de miles de euros. Aunque no queremos competir ni perder nuestra esencia de barracas y de dar apoyo al talento emergente local, sí que queremos volver a situarnos dentro del circuito de música catalana. Barraques es patrimonio cultural de la ciudad y una tradición para la juventud de Reus, así que nos sentimos responsables de ofrecer un acontecimiento de calidad».

¿Crees que Barraques mantiene su filosofía de acontecimiento cultural a precio reducido para la juventud?

«La filosofía no ha cambiado nada. El cambio de modelo que se planteó el año pasado ya sonaba desde hacía años y no se sabía como encarar, pero Barraques sufría una bajada que derivaba en que las entidades fueran más ahogadas. El hecho de que la gente vea un supercartel no significa que internamiento vaya bien.

De aquí surgió la idea de poner un precio simbólico. Pero es cierto que, a pesar de ser voluntarios y entidades, tiene que haber un trasfondo empresarial que gestione el proyecto porque se mueve mucho dinero y tenemos una gran responsabilidad a hacer que eso salga bien.

Nuestra misión como Coordinadora es seguir dando apoyo a las entidades que, probablemente, sin Barraques no podrían desarrollar muchas actividades que hacen a lo largo del año, ya que muchas vienen a hacer cajón. La gente tiene que ser consciente en qué asistir a Barraques no es sólo pagar tres euros al bolsillo de un empresario, sino dar apoyo al tejido asociativo de la ciudad».

Imagino que hubo mucho debate detrás de la decisión de hacerlo de pago

«Fueron meses de trabajo para poner de acuerdo a todas las entidades y, después de mucho debate y afinar la propuesta, salió a favor por mayoría. Ahora bien, de cara al público los grandes cambios proyectas que mueven masas siempre costa más, y el año pasado costó que fuera aceptado.

Pero después de celebrar las Barracas la respuesta de los asistentes fue muy buena; había gente nos decía que no había sido tan a gusto desde hacía años y el retorno del Ayuntamiento también fue muy positivo».

¿Cómo se ha trabajado la vertiente de prevención al acoso?

«Este año lo hemos desarrollado todavía más. De hecho, hemos recibido la enhorabuena de la concejalía que, además, se incorpora al bloque de la organización. Aparte de hacer formación con más de una ochenta de personas en protocolos en materia de acoso, añadimos a una persona responsable con brazalete lila a las barracas en cada turno.

Por lo tanto, aparte de la junta hay once responsables más que están allí para asistir a cualquier persona en cualquier incidencia de forma preventiva, no reactiva. Es decir, como acompañamiento para que los profesionales, que son los del punto lila, puedan activar los protocolos pertinentes, paralelamente con seguridad, el Ayuntamiento y la policía».