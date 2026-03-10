ENTIDADES
H2O renueva la junta con Pau Ladero, Carol Borràs y Elisabeth Altayó
Su candidatura fue elegida en una asamblea extraordinaria
H2O, el Colectivo LGTBI+ del Camp de Tarragona, ha renovado su junta. La entidad estará encabezada por Pau Ladero (presidente), Carol Borràs (tesorera) y Elisabeth Altayó (secretaria) en esta etapa.
Su candidatura fue la elegida en asamblea extraordinaria entre dos propuestas. Además, la nueva junta contará con cinco vocalías «para ayudarnos a hacer realidad este nuevo proyecto de dos años», explica.
Toman el relevo del anterior equipo conformado por Misericòrdia Àvila, David Fornieles y Josep Maria Torres.
