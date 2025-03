El Punto de Atención a la Diversidad Sexual y de Géneros atiende a más de 100 personas en cinco años

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El Punto de Atención a la Diversidad Sexual y de Géneros (PADS) de Reus ha atendido a 142 personas en los últimos cinco años. Es un servicio municipal de información, orientación y asesoramiento para cuestiones vinculadas con el colectivo LGTBI+, pero también actúa como primera atención y acompañamiento para personas que hayan sufrido discriminación o violencia por su orientación sexual o identidad o expresión de género.

Clàudia Vinyals, directora de programas de H2O, la entidad que complementa el PADS después de la primera atención municipal con una intervención «más específica o de socialización —por ejemplo, en el caso que una persona trans esté completando la transición y requiera un acompañamiento emocional—», destaca que la responsabilidad del servicio es «atender de manera integral a la comunidad y a la ciudadanía» y no sólo «intervenir cuando hay una situación de malestar o violencia». Por ejemplo, el PADS tiene la competencia para tramitar la tarjeta sanitaria con el nombre sentido de las personas trans. También se pueden referir familiares de personas LGTBI que no saben «si están haciendo un buen acompañamiento». Además, ofrece orientación legal y jurídica a personas del colectivo en situaciones de discriminación y un servicio de soporte psicológico.

Vinyals señala que, en Reus, aunque «no podemos decir que no existe el LGTBI-fobia», se ha llevado a cabo una «pedagogía social» que permite afirmar que la ciudadanía «tiene una visión sensible y está sensibilizada con la realidad LGTBI», visión que se demuestra con la participación de individuos que no forman parte del colectivo en los actos que organiza H2O, el colectivo LGTBI+ del Camp de Tarragona, como es el caso de la Gala Drag, que el año pasado reunió casi a 500 personas en la Palma. Eso se ha conseguido a través del trabajo desarrollado por entidades como H2O, las administraciones «que han hecho una apuesta los últimos años en políticas públicas LGTBI» y al comportamiento de cada persona particular. «A la cultura popular también hay una visión pro-LGTBI», considera. «Cataluña, en general, puede ser uno de los espacios más protectores con respecto a las leyes para la comunidad», valora.

La directora de programas de H2O menciona que, en la ciudad, «desgraciadamente sigue habiendo alguna situación LGTBI-fòbica», pero «creo que cada vez son casos más aislados o minoritarios». «Podemos decir que Reus es una de las ciudades donde se apuesta mucho por políticas LGTBI desde una política transversal en el ámbito de la administración», señala. «No puedo decir de manera específica que en Reus no existe el LGTBI-fobia, sería muy atrevido, pero podemos decir olé la ciudadanía», remata.

El Punto de Atención a la Diversidad Sexual y de Géneros abrió puertas en 2017, impulsado por la ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia, que fijaba la creación de servicios de atención integral por toda Cataluña.

Situado en el Casal de las Mujeres, en la plaza de la Patacada, el PADS sirve como un punto de información y dinamización para cuestiones relacionadas con la orientación sexual y la identidad y la expresión de género. Además de la primera atención, la acogida personal y familiar, la tramitación de cambios de nombre de documentación, la orientación legal y jurídica y el servicio de soporte psicológico, permite derivar al usuario a servicios especializados en caso de que se detecte esta necesidad e informarlo de recursos específicos. Asimismo, pretende sensibilizar y prevenir la discriminación hacia las personas LGTBI+.