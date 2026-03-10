Chema González: «Prevenir el Alzheimer se tiene que hacer desde pequeños con hábitos saludables»

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

¿Como de importante es cuidar los hábitos para prevenir el Alzheimer?

«Sabemos que un 45% de la enfermedad del Alzheimer es originada por factores de riesgo modificables, es decir, hacer ejercicio físico, mantener una dieta equilibrada, cuidar el sueño o el estrés, tener una vida cognitiva y socialmente activa, cuidar la hipertensión, la diabetes o la obesidad, no fumar o no beber alcohol. En definitiva, todo lo que engloba un estilo de vida saludable supone poder modificar en un 45% el desarrollo de la enfermedad, que es una barbaridad que ningún fármaco ha conseguido hasta ahora. Casi la mitad de toda la demencia sería prevenible si controláramos estos factores, que quizás es un poco utópico y complicado, pero nos evidencia que podemos hacer alguna cosa».

¿Qué otros factores influyen en esta enfermedad?

«Hay otros factores que no podemos modificar, como es la edad o la genética. Yo no puedo decidir mi genética o no dejar de celebrar cumpleaños».

Entonces, es cierto que hay un aspecto genético que nos hace más susceptibles a desarrollar el Alzheimer

«Sí. Hasta que no exista una terapia génica no lo podremos modificar. Entonces, no significa que para portarte muy bien no vayas a tener la enfermedad, pero tampoco significa que para portarme muy mal lo tendrás. Todavía hay muchas cosas que no sabemos. Pero si un 45% depende de tener unos hábitos saludables significa que tenemos un margen de mejora importante en nuestras manos».

¿Hay alguna manera de poder detectarlo de una manera precoz?

«Una cosa está clara y es que la prevención se tiene que hacer desde que son niños. Lo mejor sería que los estilos de vida saludable sean un tema de educación que se inculca desde pequeños, porque la prevención es acumulativa. Imaginamos, que es imposible, que tenemos una bola de cristal con la cual podemos ver que dentro de un año desarrollarás el Alzhéimer. Por mucho que tú ahora te pongas a portárte muy bien lo más probable es que no lo puedas retrasarlo, de poco sirve cuidarse durante un año cuando llevas cincuenta sin hacerlo. Lo que tú hagas es un beneficio o un perjuicio acumulativo a lo largo de tu vida, por eso es importante estar toda tu vida cuidándote en vez de cuidarte cuando ya eres mayor. A ver, más vale tarde que nunca, pero cuanto antes mejor».

¿Hay algún factor de riesgo más determinante o es un conjunto?

«Es muy difícil de saber, también depende de la genética del individuo que quizás hay una cosa con la cual responde mejor que otra o que lo afecta más. Pero un estilo de vida saludable lo incluye todo, el ejercicio, el consumo de alcohol o tabaco, la alimentación o el sueño. Y además, todos están entrelazados entre sí, porque si haces deporte seguramente dormirás mejor o si comes bien y te engordas menos te será más fácil hacer deporte».

¿Cómo podemos notar que una persona empieza a desarrollar la enfermedad?

Los primeros síntomas del Alzhéimer, aunque hay diferentes variantes, normalmente suelen afectar a la memoria a corto plazo. Es decir, es una persona que empieza a olvidar conversaciones recientes o cosas que han pasado hace poco. Entonces se empieza a repetir, a explicar lo mismo una vez y otra o a preguntar una cosa que te he preguntado hace nada. Es verdad que el envejecimiento tiene un declive cognitivo natural, pero no llega a interferir en el día a día».