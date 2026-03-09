La marea rosa volverá a llenar las calles de Reus durante la 14.ª Carrera de las Mujeres

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La 14.ª edición de la Carrera de las Mujeres de Reus, uno de los acontecimientos deportivos y solidarios más populares y esperados de la ciudad, volverá el domingo 3 de mayo con el objetivo de superar los récords de participación y de recaudación solidaria. Además, se han consolidado este año las actividades paralelas bajo el nombre de Reus és Rosa, después del éxito de la edición pasada.

La carrera saldrá, como es habitual, de la plaza de la Llibertat y recorrerá 5 kilómetros por las calles más emblemáticas de la ciudad. En esta edición se pondrán a disposicinó 3.200 dorsales para la carrera de adultos, 200 más que el año pasado, así como 300 dorsales infantiles, 50 más que en 2025.

La Carrera de las Mujeres de Reus está organizada por la Concejalía de Salud y Deportes y Reus Esport i Oci, con la colaboración del Departamento de Igualdad, Reus Promoció y Aigües de Reus, entre otras empresas y entidades colaboradoras y patrocinadoras.

Dorsal 0 solidario

Además de participar en la carrera, las personas que quieran colaborar con la causa podrán hacerlo a través del Dorsal 0, disponible en la web de la carrera (cursadonesreus.cat). Con una aportación mínima de 12 euros, se obtendrá una pulsera solidaria.

La Carrera de las Mujeres de Reus es la única de todo el Estado que destina el 100% de los beneficios a la lucha contra el cáncer. Los fondos recaudados se destinarán a la Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre y al Servicio de Epidemiología y Prevención del Cáncer del Hospital Universitario Sant Joan de Reus.

El año pasado la recaudación alcanzó un nuevo récord con 38.441,51 euros, una cifra que la organización espera volver a superar en esta nueva edición.

Programa de actividades

Las actividades del programa Reus és Rosa se llevarán a cabo el sábado 2 de mayo con propuestas a lo largo de todo el día. Aunque el programa completo se presentará en las próximas semanas, ya se ha adelantado que incluirá una mañana de charlas sobre salud de la mujer en el Centro Cívico Gregal y un tardeo festivo en la plaza de la Llibertat, con música y ambiente lúdico, pensado para calentar motores de cara a la carrera del día siguiente.

Las inscripciones por la Carrera de las Mujeres se han abierto hoy en la web cursadonesreus.cat.