El parking de Reus que desaparecerá para construir 136 pisos y una zona comercial

Fotografía de archivo del aparcamiento disuasivo de la avenida dels Països Catalans, que en la actualidad tiene capacidad para 275 plazas.Gerard Martí

El actual aparcamiento disuasorio situado en la avenida de Països Catalans de Reus podría transformarse en los próximos años en un nuevo complejo residencial y comercial. El proyecto prevé la construcción de 136 viviendas y la habilitación de espacios destinados a actividad comercial en una zona muy cercana a las Piscinas Municipales y a un establecimiento de Mercadona.

El solar, que actualmente dispone de 275 plazas de aparcamiento, se encuentra en una manzana delimitada por la avenida de Països Catalans y las calles Doctor Ferran, Romaní y Argentera. La propuesta contempla levantar un edificio con planta baja y hasta seis alturas, además de reservar 4.488 metros cuadrados para usos comerciales.

La iniciativa, de promoción privada, ha pasado recientemente por la Comisión Territorial de Urbanismo del Camp de Tarragona, donde se ha tramitado una modificación del planteamiento inicial para redefinir la distribución de volúmenes edificables dentro de la manzana. El objetivo es reorganizar los espacios destinados a viviendas y comercio manteniendo el mismo techo edificable previsto en el proyecto original.

Según fuentes del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, la nueva ordenación reducirá la profundidad edificable de las plantas piso, lo que permitirá mejorar la entrada de luz natural en los edificios. Esta medida también busca favorecer la eficiencia energética y avanzar hacia una mayor sostenibilidad ambiental.

La reorganización del proyecto permitirá además concentrar una mayor parte de la actividad comercial en la avenida de Països Catalans, mientras que las plantas subterráneas de las parcelas más próximas a esta vía se destinarán a facilitar el funcionamiento de los espacios comerciales.

El inicio de las obras dependerá ahora de la concesión de la correspondiente licencia urbanística por parte del Ayuntamiento de Reus. Una vez superados los trámites administrativos, el proyecto podría transformar por completo este espacio urbano situado en uno de los ejes de crecimiento de la ciudad.