Rosa Solà: Estamos en un momento que se dan poco las gracias; cultivemos decirlo más en nuestro entorno»

De bien pequeña, Solà sabía que quería ser médico para que «los otros estén bien».GERARD MARTÍ

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

¿Cómo empezó su vinculación con la salud?

«De muy pequeña, no sé si sabía exactamente qué quería decir, pero quería ser médico. No tengo antecedentes familiares de médicos, ni enfermeras, y soy la primera generación que fue a la universidad. Tuve la gran suerte que mis padres me enviaron a estudiar en Barcelona. No había todavía la facultad en Reus».

¿Cómo empezó a encenderse esta llama?

«Yo creo que un aspecto es la motivación por las otras personas. Tenía interés en que los otros estén bien. Sentí que era una profesión que me gustaría y tuve la suerte de poder dedicarme a ello».

¿Era habitual que hubiera mujeres en entornos sanitarios?

«En mi clase, éramos un 50% de mujeres. En este momento, se ve que el porcentaje está en un 70% o un 80%. Pero después está el techo de cristal. Para mí, no es tanto quien ejerce el cargo de responsabilidad, sino como se ejerza. No sé si este sistema integra las motivaciones de los profesionales que hacen el trabajo y atienden a las personas».

¿Motivaciones?

«Es muy importante recordar, de vez en cuando, qué hago. Yo vengo aquí para intentar cuidar o ayudar a las personas a vivir lo mejor posible. Si pierdes de vista el objetivo, no sabes qué haces».

La medicina tiene que ser muy vocacional.

«Exacto, pero también se tiene que tener en cuenta el impacto emocional. Al mundo de las emociones, en este momento se le da más valor, porque lo tiene, pero ha sido bastante olvidado. Estamos en un momento de grandes avances tecnológicos para atender mejor a las personas, pero se tiene que ver cómo se integra en una mejor atención».

Tecnológicamente, podemos estar muy adelantados, pero también tiene que estar la parte emocional.

«Es cuestión de actitud, pero eso no está compensado. Les personas, los profesionales de todos los ámbitos, necesitamos compensaciones, que de vez en cuando nos digan ‘eso lo has hecho bien’. Y cuando no lo has hecho bien, que también te lo digan, pero a ver cómo. Creo que falta el acompañamiento emocional también para los profesionales. Los profesionales tenemos y nos tienen que cuidar mejor».

Cuidemos los que nos cuidan.

«Es así. A veces, sólo se trata de decir ‘gracias’. Estamos en un momento en que se dan poco las gracias, en general. Cultivemos decirlo más, y también hagámoslo en nuestro entorno inmediato. A nuestros hijos, por ejemplo: ‘Ya has dado las gracias?.’ Es un reto bonito».

Después de estos años como médico en activo, ¿se siente bien consigo misma?

«Siempre todo se puede mejorar. A quien trabaja, le pasan cosas, a veces agradables y a veces no, pero he hecho hasta el último momento lo que yo creía que tenía que hacer».

Si tuviera que volver a tomar la decisión de estudiar Medicina, ¿repetiría?

«Sí, seguro. No me arrepiento nada. Si volviera atrás, yo me volvería a equivocar con lo mismo con que me equivoqué. Cuando lo hago, en aquel momento lo hago convencida».

El Ayuntamiento de Reus la ha homenajeado. ¿Cómo se siente?

«Lo más bonito es que alguien ha pensado en ti, así que primero quiero transmitir un agradecimiento. Por otra parte, tienes que hacer en la vida lo que creas que tienes que hacer. También tienen mucha importancia los referentes».

¿Por qué?

«Tienen que servir para que alguien piense que hay momentos en que tienes que vencer una dificultad. Por otra parte, hay muchísimas personas, y muchísimas mujeres, que han hecho cosas para que las personas estén mejor y no han tenido nunca ningún reconocimiento, ni las gracias».

Hay que dar más veces las gracias.

«No cuesta nada. Parece una tontería, pero hace la vida más bonita».