La manifestación unitaria del 8M en Tarragona clama por una sociedad feminista y antirracista

Unas 1.500 personas, según fuentes policiales, han participado en la manifestación unitaria del 8-M que se ha celebrado en Tarragona. Durante la protesta se han tirado consignas contra el patriarcado, la ley de extranjería y la extrema derecha.

El rechazo hacia el racismo ha centrado la manifestación, que ha culminado en la Plaça de la Font bajo el lema 'Lucha feminista, lucha antirracista.' La Meri, miembro de la Plataforma Feminista del Campo de Tarragona, defiende la movilización en la calle para responder a la extrema derecha.

«Vemos cómo los derechos conseguidos están amenazados y, como hemos hecho en todo el largo de la historia, las feministas continuaremos en la calle. No creemos que haya calado tanto su discurso -de la extrema derecha- entre la juventud», ha afirmado.

El movimiento feminista ha vuelto a salir a la calle con motivo de un nuevo Día Internacional de las Mujeres, que este año ha puesto el foco hacia la lucha antirracista. El rechazo hacia el patriarcado y las violencias machistas han sido la diana de las consignas que las manifestantes han tirado a lo largo del recorrido, que ha empezado en la plaza Imperial Tàrraco y ha culminado en la Plaça de la Font.

A la convocatoria de la Plataforma Feminista del Camp de Tarragona se han adherido una quincena de entidades del territorio, que han clamado por una sociedad feminista y alejada del racismo. «Este año nos hemos centrado en la lucha antirracista porque en un momento de auge de la extrema derecha y discursos reaccionarios, queremos poner sobre la mesa que el feminismo no es una lucha parcial, sino que es una propuesta emancipadora para todas. Nos estamos encontrando con que se están vulnerando los derechos de las mujeres migrantes y racializadas, y por eso estamos creando estas alianzas», ha defendido a Olga, miembro de la plataforma.

En este sentido, durante la protesta se han oído gritos que cargaban contra la ley de extranjería, para pedir «papeles para todas» y «padrón para todas», además de otros que rechazaban la violencia machista con clamores como «Sin las mujeres, no hay revolución», «Nos cuidan a las amigas, no la policía» o «No son muertas, son asesinadas».

El arte feminista, de la mano del baile hablado 'Sogra i Nora'

Más allá de la manifestación, en Tarragona el 8-M también se vive desde la reivindicación artística. Por segundo año se representa el baile hablado 'Sogra i Nora', que enlaza sátira, cultura y feminismo. La compañía que da vida a los personajes está formada por mujeres de diferentes edades, que aportan una mirada generacional al texto. A diferencia de otros bailes hablados en que la actualidad política centra los versos, en este caso la sororidad, los roles tradicionales y el feminismo marcan la trama de esta representación, con una mirada contemporánea y crítica.

Cuestiones como la rendija salarial, la sobrecarga mental o la conciliación familiar están presentes en el texto, que gira en torno a las divergencias entre una suegra y su nuera, que sacan a la luz las intimidades de una casa y los roles que desarrollan sus habitantes y visitantes. La primera de las representaciones se ha hecho previa a la marcha feminista en la Imperial Tàrraco en la residencia de las Personas Mayores de Mercè. Por la tarde de este domingo se han previsto dos representaciones más al passeig de les Palmeres de Tarragona.