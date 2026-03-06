Reus acoge el debate de la sexualidad dentro de la discapacidad intelectual

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Reus acoge la primera edición del Congreso Nacional de Sexualidad y Discapacidad Intelectual que abrió ayer jueves 5 de marzo y valla hoy con charlas, ponencias y mesas redondas que pretenden poner sobre la mesa una temática poco desarrollada; como acompañar en el disfrute y descubrimiento de la sexoafectividad a las personas que sufren una discapacidad intelectual. Este congreso ha sido impulsado desde la Fundación Villablanca, el cual ya trabaja esta temática a través de su servicio de atención a la salud sexual de las personas con discapacidad intelectual (SASS-DI). La gerente de la Fundación Villablanca, Cori Rodríguez, destacó la necesidad de haber creado este congreso como un espacio donde poder hablar sobre esta temática y que este año ha acogido además de 200 personas.

Entre los deseos más repetidos por varios ponentes y autoridades, había el de acabar con el mito de que la sexualidad no es una cosa que una persona con discapacidad pueda vivir. «Abordaremos una cuestión que, durante demasiado tiempo, ha quedado entre el silencio y la incomodidad. La sexualidad no es un añadido a la persona, es una dimensión estructural de la identidad, del vínculo y de la autoestima. Les personas con discapacidad no quedan al margen de esta realidad; tienen cuerpo, emociones, deseos, necesidades de afecto y derecho a la intimidad,» reivindicó al presidente de la Fundación, Marcel Rosich.

El congreso cierra hoy con más actividades y charlas previstas durante la jornada

Por otra parte, también se habló de la necesidad de establecer un protocolo más allá del ámbito de la fundación y tratar de asesorar el entorno de estas personas a fin de que puedan hacer un buen acompañamiento. «Son cosas que todavía están creciendo. Se van ampliando e incorporando toda aquella parte más jurídica y de los derechos. Hay que dar seguridad a estas personas como también a los profesionales que trabajan con ellos. Esperamos que expertos de toda España puedan colaborar para quizás elaborar un protocolo de actuación o establecer un consenso», argumenta la gerente de la Fundación Villablanca. Entre las diversas cuestiones tratadas también ha habido espacio para la maternidad, entre otros temas, todo con la voluntad de generar un debate constructivo que permita a las personas con discapacidad intelectual disfrutar de sus derechos sexoafectivos.