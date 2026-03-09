Una mujer resulta herida a causa de un atropello en el arrabal del Pallol

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Una mujer resultó herida después de ser atropellada ayer domingo en el arrabal del Pallol. El aviso se dio a las 18.33 horas y varios peatones socorrieron a la víctima mientras se esperaba la llegada de los servicios de emergencias. Se trasladaron al lugar de los hechos Guardia Urbana, Bomberos y el SEM y se llevaron a la afectada en el Hospital Sant Joan. También se registró un segundo individuo herido leve.