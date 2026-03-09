Diari Més

Una mujer resulta herida a causa de un atropello en el arrabal del Pallol

Los hechos tuvieron lugar el domingo por la tarde

Fotografía del lugar de los hechosDiari Més

Una mujer resultó herida después de ser atropellada ayer domingo en el arrabal del Pallol. El aviso se dio a las 18.33 horas y varios peatones socorrieron a la víctima mientras se esperaba la llegada de los servicios de emergencias. Se trasladaron al lugar de los hechos Guardia Urbana, Bomberos y el SEM y se llevaron a la afectada en el Hospital Sant Joan. También se registró un segundo individuo herido leve.

