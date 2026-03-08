Tres heridos leves en un accidente en la C-422 en la Selva del Camp

Imagen de un vehículo de los Mossos alertando de un accidente.Cedida

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Tres personas han resultado heridas leves en un accidente de tráfico registrado esta noche en la carretera C-422, en el término municipal de la Selva del Camp.

Según han informado los Bombers de la Generalitat, el aviso del siniestro se ha recibido a las 23.57 horas. En el accidente se han visto implicados dos turismos, que han chocado en un choque frontolateral por causas que se desconocen.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dos dotaciones de los Bomberos, que han trabajado para asegurar la zona y atender a las personas afectadas.

Como consecuencia de la colisión, tres personas han resultado heridas leves y han sido trasladadas al Hospital Sant Joan de Reus para recibir asistencia médica.