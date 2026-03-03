Quema un vehículo cerca del campo de fútbol de la Pastoreta en Reus

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat han trabajado en un incendio de vehículo en Reus. Los hechos han pasado a las 00.24 horas en la zona del campo de fútbol de la Pastoreta y han movilizado dos dotaciones.

Una vez allí han extinguido el fuego de un turismo que estaba estacionado en la calle. Este ha quemado un 90%, mientras que otro vehículo próximo ha quedado afectado un 5% por la parte de delante. El incendio también ha afectado a un árbol próximo. Ninguna persona ha resultado herida.