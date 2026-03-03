SUCESOS
Quema un vehículo cerca del campo de fútbol de la Pastoreta en Reus
Los hechos han pasado esta madrugada del martes
Los Bombers de la Generalitat han trabajado en un incendio de vehículo en Reus. Los hechos han pasado a las 00.24 horas en la zona del campo de fútbol de la Pastoreta y han movilizado dos dotaciones.
Una vez allí han extinguido el fuego de un turismo que estaba estacionado en la calle. Este ha quemado un 90%, mientras que otro vehículo próximo ha quedado afectado un 5% por la parte de delante. El incendio también ha afectado a un árbol próximo. Ninguna persona ha resultado herida.