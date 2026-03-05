El Premio Internacional de Danza Roseta Mauri selecciona 23 concursantes entre 60 candidatos

La duodécima edición del Premio Internacional de Danza Roseta Mauri de Reus ha tenido que seleccionar por primera vez los candidatos a participar en el concurso. Hasta 60 bailarinas y bailarines se habían presentado y el jurado ha preseleccionado 30, de los cuales 23 son los que finalmente competirán. El certamen se celebrará del 11 al 14 de marzo. Les semifinales y la final, el 12 y 13 de marzo, se podrán ver gratuitamente en el Teatro Fortuny.

El sábado 14 se celebrará una gala en el mismo espacio donde sí que habrá que adquirir localidad y donde actuarán artistas estatales que trabajan en compañías internacionales. El concurso, uno de los más prestigiosos del Estado, ofrece un primer premio de 5.000 euros, entre un total de nueve reconocimientos y becas.

El premio Internacional de Dansa Roseta Mauri se dirige a jóvenes bailarines que estén preparando su carrera profesional. El certamen, bienal, ya tiene una larga trayectoria y algunos de los galardonados ya se encuentran trabajando en compañías de prestigio. Es el caso de la vallense Carlota Batalla o de Candela Nieto, que fueron finalistas en la edición del 2019 y que actuarán en la gala de sábado.

La coordinadora del premio, Cristina de Anciola, ha destacado que se plantean el certamen «como un espacio de formación y no solo de competición». Alguna de las particularidades del Roseta Mauri es que los participantes recibirán clases magistrales en las que recibirán unos conocimientos que después tendrán que incorporar a las actuaciones públicas que hagan. «Es importante que tengan la capacidad de descubrir otros estilos. El jurado sabe diferenciar el talento de las condiciones físicas y sabe qué quiere encontrar. Ven las clases y talleres y pueden ver la evolución. Algunos no evolucionan y otros a veces hacen un cambio espectacular», ha destacado la coordinadora.

Entre la sexagésima de candidatos había bailarines de Estados Unidos, Portugal o Francia, además de en todo el Estado, pero finalmente los seleccionados son estatales y de Portugal. Destaca la presencia de jóvenes bailarines catalanes pero también de Madrid y València. En cuanto al jurado, está presidido por Joaquín de Luz, bailarín con trayectoria internacional y exdirector de la Compañía Nacional de Danza, Mathieu Ganio, del ballet de la Ópera Nacional de Paris, o Paola Vismara, maestra de ballet de la escuela de danza de la Scala de Milán, entre otros.

Más allá de las semifinales y final a puerta abierta, hay unas fases previas a puerta cerrada, a las que solo podrán acceder los miembros del jurado y, como espectadores privilegiados, profesores de danza de la provincia de Tarragona. «Los chicos son casi profesionales y para este profesorado también es un estímulo y una motivación», ha destacado de Anciola.

Por su parte, la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, ha celebrado que Reus acoja un premio de estas características, que «pose en valor el crecimiento de la danza en la ciudad». Así mismo, ha explicado que las dos sesiones gratuitas tienen que permitir «que toda la ciudadanía acceda a la cultura». En esta línea, la presidenta de la Fundación del Teatro Fortuny, Dolors Sardà, ha añadido que han enviado una carta a todas las escuelas de Reus invitando los alumnos a asistir. Finalmente, el regidor de Cultura, Daniel Recasens, ha manifestado que «no hay excusa para no ir al Fortuny».

Respeto el teatro, Vigía ha asegurado que una vez se ha anunciado la reapertura después de las mejoras de emergencia que se han hecho, la seguridad está garantizada.