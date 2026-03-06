Los aspirantes a militar en Tarragona crecen un 23%: la provincia, entre las que más aumenta de España

La primera convocatoria abierta por el Ministerio de Defensa en 2026 sitúa al Camp de Tarragona entre los territorios donde más han aumentado las solicitudes para acceder a las plazas de Tropa y Marinería. El número de aspirantes procedentes de la provincia ha crecido un 23% respecto al 2025. El proceso de selección comenzó el 9 de enero, con 4.527 plazas ofertadas en todo el Estado, 85 más que en la convocatoria del año anterior.

El primer ciclo del proceso finalizará el 4 de mayo, aunque está previsto que el número de plazas vuelva a ampliarse en el segundo periodo de selección, que se abrirá entre el 5 de junio y el 12 de julio. El objetivo del Ministerio de Defensa es que, una vez completadas todas las pruebas, el 22 de enero de 2027 las Fuerzas Armadas cuenten con casi 12.000 nuevos efectivos de Tropa y Marinería.

Durante las convocatorias de 2025, cerca de cuarenta aspirantes presentaron solicitudes desde la provincia de Tarragona. En esta primera fase de 2026 la cifra ya ha aumentado y las previsiones apuntan a que podría seguir creciendo durante el segundo ciclo de selección.

Este incremento responde también a la situación actual de las Fuerzas Armadas. En los informes publicados a finales de 2025, el Ministerio de Defensa señalaba una reducción de 823 efectivos en el conjunto de los ejércitos, lo que ha reforzado la necesidad de captar nuevos militares.

Las estadísticas más recientes también muestran cambios en el perfil de los aspirantes. En 2024, la relación entre candidatos y plazas bajó de 4,30 a 4,20 personas por puesto, después de que el aumento de plazas —8.062 en total— no fuera proporcional al número de solicitudes, que alcanzó las 33.777. En ese mismo año también destacó el aumento de mujeres aspirantes, que ya representan cerca del 15%, frente al 85% de hombres.

Además del incremento de aspirantes, el Ministerio de Defensa también impulsa iniciativas educativas en la provincia. Un total de 19 centros de Tarragona participarán en actividades divulgativas que incluyen videoconferencias con personal civil y militar de la Base Antártica Española Gabriel de Castilla, donde se explican distintos proyectos científicos que se desarrollan en el continente antártico.