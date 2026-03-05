Vuelven las Botigues al Carrer para dar paso a la nueva campaña

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Las Botigues al Carrer volvieron con la 51.ª edición que se alargará hasta este sábado 7 de marzo a la espera de que la climatología respete a los comerciantes. Este acontecimiento ya tradicional de la capital del Baix Camp, organizado desde el Tomb de Reus, sirve para que los comercios del Tomb de Ravals, buena parte de ellos del sector de la moda, pero también de otros, puedan intentar dar salida a su stock con precios más competitivos. De esta manera, el eje comercial de Llovera y Monterols se ha vuelto a cubrir con los tendederos y estands a ambos lados del vial y los peatones echando un vistazo mientras buscan ofertas atractivas.

Desde la tienda de ropa de hombre Cottoni, ubicada en la calle de la Galera, esperan que la climatología respete, ya que «las Tiendas en la Calle nos ayudan de una manera muy positiva. Tenemos algunos stocks que podemos sacar a buenos precios y así lo evitamos almacenar». «Quizás si nos llueve habrá que alargar un poco con el fin de compensar», añade. Una visión con la cual coinciden desde la tienda de ropa de hombre Pujol Vilà, al arrabal de Jesús, que ve en la iniciativa una «oportunidad para vender aquellas cosas que quizás no han tenido tanto de éxito. A veces es género que hace tres o cuatro años que está en la tienda y tener que guardarlo es una molestia».

Unos noventa de establecimientos comerciales participan este año

Por su parte, desde Calçats Casas Gerona, situado en la calle de las Galanes, comentan que esta iniciativa permite «ofrecer varios descuentos y ofertas que lo que hacen es atraer el cliente». Ahora bien, una atracción que no sólo permite eliminar stock, sino que entren en la tienda y «vean las cosas de la nueva temporada y aumentar así las ventas». Una visión diferente de la de no sólo deshacerse de stock con la cual coinciden desde la tienda de ropa sostenible Möbius, en la calle de Jesús, en que lo ve como una oportunidad para hacer «publicidad». «Nos va genial, porque es verdad que estamos en una calle del centro por donde pasa mucha gente, pero a veces las personas van mucho mirando adelante y sin fijarse en su entorno. Poner un tendedero en medio hace que giren en el cap. ha habido gente que me ha dicho que me han conocido gracias a eso», defienden desde Möbius.

La iniciativa cuenta con la participación de unos 90 establecimientos entre asociados y no asociados en el Tomb de Reus. Además, la Agència Reus Promoció colabora mientras se prepara el terreno antes de empezar la campaña de verano.