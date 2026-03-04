Plantan 371 árboles en 44 calles con el despliegue del Plan Reus Respira

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus ha puesto en marcha una nueva fase de ampliación del arbolado urbano con la plantación de 371 árboles distribuidos en 44 calles de la ciudad. La actuación forma parte del Plan Reus Respira y cuenta con un presupuesto de 254.659,19 euros (IVA incluido). Los trabajos han sido adjudicados a la empresa L'Agulla construcción y servicios de paisaje SL.

Este proyecto se añade a otras intervenciones municipales de jardinería y remodelación de la vía pública que también incorporan nueva vegetación, en el marco de una estrategia global que prevé la plantación de un mínimo de 500 árboles anuales.

Las tareas incluyen la adecuación de los alcorques, los trabajos de excavación, la plantación y el mantenimiento de los ejemplares durante el primer año. Las ubicaciones se han determinado tanto por criterios técnicos como a partir de las peticiones recogidas en procesos de participación ciudadana. Las inspecciones previas habían detectado alcorques vacíos, cepas de árboles muertos y ejemplares en mal estado que había que sustituir.

En total, se introducirán 20 especies diferentes, escogidas por su resistencia, adaptación al clima y coherencia con el entorno urbano.

La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, ha afirmado que «con el despliegue del Plan Reus Respira damos un paso decidido hacia una ciudad más verde, más saludable y mejor preparada para afrontar los retos del cambio climático. Actuamos hoy y planificamos el futuro de Reus con criterios de sostenibilidad, equidad territorial y calidad de vida en los barrios».

Por su parte, el concejal de Vía Pública, Daniel Marcos, ha remarcado que «esta primera gran plantación es el inicio de un compromiso firme y sostenido en el tiempo. Con una inversión estable y una planificación técnica, queremos incrementar en un 30% el arbolado de la ciudad en diez años, reducir las islas de calor y dar respuesta a las demandas de la ciudadanía: más sombra, más verde y más bienestar».

Reus Respira

Reus Respira (R2) es una apuesta para proteger e incrementar el arbolado en la ciudad de manera planificada como política estratégica de lucha contra el cambio climático, mitigar las islas de calor urbanas, generar nuevos espacios de sombra, reducir la temperatura y, en definitiva, mejorar la habitabilidad en la ciudad.

El plano Reus Respira (R2) destinará un presupuesto mínimo de 150.000 euros cada ejercicio a la plantación de nuevo arborizado, con el objetivo de llegar a sumar 5.000 árboles nuevos en 10 años, casi un 30% más que los que hay plantados en la actualidad, 18.400.

Con las diferentes actuaciones de jardinería en la vía pública que se han llevado a cabo en los últimos meses, el Ayuntamiento ha plantado más de 300 árboles (a los parque de la Olla, de la calle Escultor Modest Gené, de Pròsper de Bofarull; en las calles Prat de la Riba, Balmes, Riera Miró, Camí de Tarragona, y a espacios verdes como Boca de la Mina).