La ciudad costera de Inglaterra a la que se podrá volar desde Reus en 2027: nueva ruta de Jet2

El Aeropuerto de Reus sumará un nuevo destino internacional a partir del año que viene. La aerolínea británica Jet2 tiene previsto estrenar en mayo de 2027 una nueva ruta que conectará la capital del Baix Camp con Bournemouth, una ciudad costera situada al sur de Inglaterra.

Según la planificación de la compañía, el vuelo comenzará a operar el 2 de mayo de 2027 y se mantendrá hasta el 31 de octubre. La conexión tendrá una frecuencia de un vuelo semanal en cada dirección, que se realizará los domingos. Los billetes ya se encuentran disponibles en la web de la aerolínea.

La puesta en marcha de esta ruta estaba inicialmente prevista para la temporada de verano de 2026. Sin embargo, los planes se retrasaron debido a la falta de nuevas aeronaves en la flota de la compañía.

El General Manager de Aeropuertos y Organizaciones Turísticas de Jet2.com y Jet2holidays, Ricard Querol, explicó que la aerolínea está incorporando nuevos Airbus A321neo y que los retrasos en la entrega de los aviones obligaron a ajustar el calendario de expansión.

Bournemouth es una localidad costera del sur de Inglaterra y se convertirá en un nuevo destino del aeropuerto reusense cuando entre en funcionamiento la conexión.