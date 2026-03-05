Alejandra Ruiz: «Reus tiene potencial para crecer a lo largo de toda la temporada, pero necesitamos un sistema de tasas competitivo»

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

¿Cómo ven la temporada?

«Esta temporada de verano ha empezado ahora, en marzo. En Reus, operamos doce rutas, con 70 frecuencias semanales. Es un incremento del 6% respecto del año anterior. En concreto, hemos reforzado algunas rutas, como Dublín, Shannon, Manchester y Liverpool. Todas ellas tendrán un vuelo semanal más. Con respecto a los asientos, también subimos, con 800.000, un 6% más que en el 2025. Esperamos cerrar el año con 727.000 pasajeros, un 11% más».

¿Están satisfechos?

«En Reus, estamos muy contentos con nuestras operaciones, sobre todo en temporada alta. Queremos seguir creciendo. Ahora bien, sobre todo nos gustaría incrementar la capacidad en los meses de menor demanda, pero se están bloqueando oportunidades por las altas exigencias de Aena en los aeropuertos regionales. Hay mucho potencial para crecer a lo largo de toda la temporada, pero el sistema de tasas actual y los incrementos vividos desde el 2024, así como la subida que se plantea para el quinquenio del 2027 al 2031, bloquean este crecimiento».

¿Tenían pensado crecer?

«Para Reus, teníamos planes muy relevantes. En enero del 2024, propusimos un plan de crecimiento en general para España. En el caso de Reus, proponíamos crear una base y aumentar la capacidad en un 67%. ¿Qué ha pasado? Que no ha habido respuesta por parte del Gobierno y la reacción de Aena ha sido subir las tasas. Nos gustaría crecer más en Reus, tiene potencial para hacerlo, pero necesitamos un sistema de tasas competitivo».

¿El sistema actual deja en stand by el crecimiento?

«Exactamente. La base propiamente se planteaba para el verano, pero, además, estaba la posibilidad de disponer de operaciones a lo largo de todo el año. Ahora mismo, las oportunidades están bloqueadas por la subida de tasas de los últimos años. En el nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), Aena plantea un nuevo aumento de tarifas. Lo hace porque quiere llevar a cabo inversiones por un valor de 13.000 millones de euros en los aeropuertos. El periodo de consultas no sirvió para nada, porque desde el principio tenían muy tomada la decisión. No tuvieron en cuenta nuestras recomendaciones».

¿Qué decían?

«Muchos de los proyectos de ampliación son necesarios, estamos a favor de mejorar las infraestructuras, pero vemos inversiones sobredimensionadas. España necesita aeropuertos con costes bajos que permitan a las aerolíneas crecer y crear inversión, y aeropuertos llenos. Nos tendríamos que centrar en por qué hay aeropuertos vacíos y solucionarlo. Además, si Aena quiere afrontar estas inversiones, hay margen para que lo pueda hacer y, a la vez, reduzca tasas».

¿Cómo?

«Estimamos que el tráfico crecerá un 3,5% anual y Aena lo calcula en un 1,3%. Infravalora los cálculos, y eso justifica la subida de tarifas. Si la subida del quinquenio se aprueba, eso podría tener un impacto severo para la competitividad del país. Incluso los aeropuertos fuertes podrían verse afectados en temporada baja. En otros países, como Italia o Albania, está sucediendo todo el contrario. Están bajando impuestos a la aviación y atrayendo capacidad de las aerolíneas, mientras que aquí hay un bloqueo que nos encantaría resolver».

¿A Reus, le afectará?

«En estos momentos, la temporada en Reus funciona. Es un destino que, si bien con tasas poco competitivas, tiene bastante demanda, sobre todo proveniente de mercados como Irlanda y el Reino Unido, como para no verse afectado, en el sentido que no tenemos que reducir la capacidad. Lo que sí que ocurre es que pierde capacidad de crecimiento y de desestacionalización del turismo. En Cataluña, los aeropuertos están en un momento perfecto para que se hable, se negocie y se planteen soluciones, ya que los gobiernos catalán y estatal están alineados políticamente».

¿Cómo valoran la evolución en el Aeropuerto de Reus?

«Operamos desde el 2003 y siempre hemos estado muy bien. Nos recuperamos muy rápido de la pandemia y hemos ido creciendo año tras año, con una demanda estable. Reus ha sabido consolidarse muy bien, sobre todo ante irlandeses y británicos. Tiene unos mercados muy fieles y Ryanair ha sabido responder a eso».