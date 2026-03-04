La Jornada Trabaja al Turismo ofrece más de 2.000 sitios de trabajo: cocina, vigilancia o mantenimiento

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Como ya empieza a ser habitual el Salón del TurisMarket acogió durante el segundo día la celebración de la 8.ª Jornada Trabaja al Turismo, donde una treintena de empresas del sector turístico ofrecieron más de 2.000 vacantes de trabajo a todo aquel asistente interesado. Una actividad con la cual, en el marco del TurisMarket, suman esfuerzos entre la Cámara de Comercio de Reus y la Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de la provincia de Tarragona (FEHT), y donde antes de que abrieran puertas a las 10 horas ya había centenares de personas esperando a fuera de las instalaciones de firaReus Events. «Hemos trabajado juntos con la FEHT en estos tres años y es muy importante. Hacerlo separado vendría gente, pero es más positivo englobarlo todo en una jornada como esta,» valoró al presidente de la Cámara de Comercio de Reus, Mario Basora.

Además, la gran presencia de empresas del sector que suman la cifra de 2.000 vacantes, superando con creces las 1.200 de la edición del año 2025, supone una muestra del crecimiento del sector que, al mismo tiempo, necesita nutrirse de personal: «Se está alargando la temporada y se está desestacionalizando, con eso las empresas también necesitan más personal». Ahora bien, tal como apunta la presidenta de la FEHT, a Berta Cabré, los perfiles necesarios son muy variados: «Ofrecer 2.000 lugares de trabajo quiere decir que somos una industria viva, muy activa y con constante transformación, que también hace que se generen más posibilidades en el ámbito laboral».

En este sentido, algunas de las empresas presentes como el Playa Montroig Camping Resort, expresaba que tienen una grande y variada demanda de perfiles profesionales: «Un lugar como este nos permite llegar a más gente, ya que con gente de Mont-roig del Camp y de las cercanías no podríamos cubrir nuestra necesidad de plantilla. Buscamos todo tipo de perfiles, como vigilantes, camareros o cocineros, entre otros». Ahora bien, otras empresas como Medplaya tenían muy claro que su demanda se basaba en unos perfiles concretos como recepcionistas o trabajadores de mantenimiento.

Los asistentes podían mantener entrevistas rápidas con múltiples empresas

Objetivo 1.500

Por otro lado, el pronóstico de los presidentes de ambas entidades organizadoras era que en aquella sola jornada era «muy difícil» cubrir las más de 2.000 vacantes de trabajo, al ser una cifra tan elevada. «Si cubrimos unas 1.500 estaríamos muy contentos», valoró Basora. A su vez, Cabré puso sobre la mesa la importancia de facilitar este «primer contacto» directo y fluido entre las empresas y los demandantes de trabajo para comprobar si «hacen match» o no según los intereses laborales de ambas partes.