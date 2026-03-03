El Plan de Contratación se actualiza para planificar licitaciones y evitar demoras

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus ha actualizado su Plan de Contratación. La adaptación implica la programación de las licitaciones con antelación y darlas a conocer anticipadamente. Este hecho, de rebote, evita posibles demoras, improvisaciones y encontrarse en situaciones que obligan a aceptar prórrogas forzadas o tramitar situaciones de urgencia no deseadas. El concejal del área de Buen Gobierno, Hacienda y Servicios Generales, Manel Muñoz, explicó en el último pleno que la medida responde a tres «principios esenciales: la planificación, la transparencia y la competencia efectiva». Además, el trámite responde a la ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.

El plan actualizado incluye los contratos referidos no sólo al ejercicio del 2026, sino también a anualidades sucesivas que llegan hasta el 2032. «Este ejercicio de previsión nos permite anticipar licitaciones estratégicas vinculadas principalmente a servicios de suministro de carácter plurianual y prestación sucesiva, esencialmente para el funcionamiento ordinario de la corporación y la prestación de servicios a la ciudadanía», detalló el edil.

Entre estos contratos, destacan, por su volumen económico e impacto organizativo, los vinculados a mantenimiento de equipamientos e instalaciones municipales, suministros energéticos, soporte tecnológico y de sistemas de información y servicios relacionados con la gestión de residuos, la limpieza viaria o la atención a las personas. Son necesidades recurrentes «y, precisamente por eso, la planificación anticipada es clave para evitar prórrogas forzadas o situaciones de urgencia no deseadas», para no perder su correcto funcionamiento. «En definitiva, no se trata de cantidad económica, sino de calidad en la programación y en la gestión del ciclo contractual», añadió. Adicionalmente, se prioriza la licitación abierta con concurrencia, reservando los procedimientos negociados u otras tipologías a supuestos excepcionales.

Manel Muñoz: «Planificar quiere decir gobernar con responsabilidad»

Muñoz destacó que la adecuación tiene tres «implicaciones importantes». La primera, la «planificación responsable». «Evita improvisaciones, reduce riesgos de vencimientos imprevistos y permite preparar licitaciones con criterio técnico y jurídico adecuado», dijo. Además, es un movimiento de transparencia y «da seguridad a los operadores económicos, fomenta la concurrencia y refuerza la confianza institucional». Asimismo, la contratación pública se convierte en una «política pública estructurada» en vez de una actividad reactiva.

«Programar quiere decir gobernar con anticipación», valoró al concejal, añadiendo que es «la punta del iceberg» del trabajo que desarrolla el Servicio de Aprovisionamientos, Contratación y Patrimonio. «La contratación pública es una de las herramientas más potentes que tiene una administración para garantizar servicios de calidad, sostenibilidad económica e igualdad de oportunidades en el acceso al mercado público. Planificar quiere decir gobernar con responsabilidad, y este es el sentido de esta actualización», concluyó Manel Muñoz.