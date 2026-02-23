Aigües de Reus planifica el futuro del saneamiento y el abastecimiento en la ciudad

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

En el 2026 se perfila como un año clave para la planificación del servicio de agua en Reus. Aigües de Reus está inmersa en la definición de varios instrumentos estratégicos que tienen que marcar el rumbo de la gestión del abastecimiento y el saneamiento en los próximos años, con especial atención a la emergencia climática y a los nuevos requerimientos normativos.

Actualmente se encuentran en fase de redacción el Plan Integral del Sistema de Saneamiento y el Plan Director de Abastecimiento, documentos que incorporan también planes de emergencia ante situaciones de sequía y estrategias específicas para la gestión de las aguas pluviales. Paralelamente, se está trabajando en el proyecto para resolver definitivamente el saneamiento del área de Bellissens y del Centro Integrado de Mercancías (CIM), una actuación largamente reivindicada. También avanzan otras iniciativas como la puesta en marcha de los pozos del aeropuerto y la planta de tratamiento del polígono Agro-Reus.

«El abastecimiento y saneamiento no son nunca una foto fija en una ciudad como Reus, ya que toca mejorar el servicio de manera continuada, pero además hace falta planificar y adelantarse al futuro, teniendo en cuenta, por una parte, la emergencia climática y, de otra, los marcos normativos que son cambiantes y cada vez más exigentes», afirma el concejal responsable de Aigües de Reus, Daniel Rubio. «Desde este punto de vista, a Reus siempre hacemos los deberes y ahora mismo estamos en pleno proceso de definición de hechos tan importantes como la gestión de las sequías o del agua de lluvia», añade.

Plan Integral de Gestión del Sistema de Saneamiento

En estos momentos ya se encuentra en fase de redacción del Plan|Plano Integral de Gestión del Sistema de Saneamiento (PIGSS), de acuerdo con la modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico que el pasado 2023 aprobó el gobierno español vía Real Decreto. De esta manera, Reus ha sido una de las primeras ciudades catalanas a abordar este complejo proceso, que los municipios de más de 50.000 habitantes tienen que haber terminado antes de septiembre de 2026.

El Real Decreto en cuestión (665/2023 de 18 de julio) representa un importante salto cualitativo con respecto a la regulación de los puntos de vertido en el medio, a la vez que define las bases y directrices que, en un futuro, tienen que regir los sistemas de saneamiento de las grandes ciudades. A lo largo de los años, Aigües de Reus ha ido elaborando varios PIGSS, donde se regulaba el saneamiento de la ciudad y los vertidos en el medio, a la vez que se definían las directrices de crecimiento del sistema en relación a los planes de ordenación urbana de la ciudad. El plano director vigente actualmente se del año 2015.

Siguiendo aquello establecido por la legislación española y europea, el nuevo plan tiene que perseguir tres grandes objetivos, relacionados en todos los casos con el agua de lluvia. Por una parte, el plan que ahora está en redacción tiene que contabilizar el porcentaje de aguas residuales que el sistema de saneamiento de Reus se capaz de tratar en diferentes escenarios de lluvia, y comprobar, en cada caso, cuál es su carga contaminante. Por otra parte, hay que proteger las escorrenties que se forman en episodios de precipitación con el fin de evitar la contaminación del agua de lluvia. Finalmente, hay que erradicar progresivamente los vertidos no tratados del agua pluvial en el sistema de saneamiento urbano, a la vez que se evalúa el riesgo de inundación de la ciudad.

Plan Director de Abastecimiento

También está ya en fase de licitación el PlanDirector de Abastecimiento, que definirá y diseñará el desarrollo de la red de abastecimiento para los próximos años, considerando el agua un recurso básico, finito y prioritario, y especialmente tomando en consideración los episodios de sequía vividos los últimos años y que condicionan directamente la forma de gestionar el abastecimiento de agua.

En esencia, este plan se focalizará en la reducción de escapes para la mejora del rendimiento hidráulico, y definirá y promoverá políticas de ahorro de agua y utilización de agua potable sólo para los usos que sean necesarios. Al mismo tiempo, tendrá en cuenta la digitalización de la red y el análisis de los datos con IA de manera que la gestión y control del abastecimiento dé un salto cualitativo. También se plantearán las nuevas infraestructuras para los próximos 10 años, así comi los criterios de diseño para su desarrollo.

Este documento también implica la revisión del Plan Especial de Sequía y un plan director de aguas no potables/reutilizadas, de manera que sea una herramienta de futuro para el crecimiento de las redes de abastecimiento de la ciudad de Reus.

Recuperación de recursos de Km 0

Con respecto a las obras de un marcado carácter estratégico, ahora mismo ya son en marcha las obras de recuperación de tres pozos que están situados dentro del recinto del aeropuerto de Reus. Tres pozos que estaban fuera de uso ante la imposibilidad de garantizar una gestión adecuada, teniendo en cuenta las dificultades y restricciones que comporta el hecho que estén situados dentro de un área estratégica como es una infraestructura aeroportuaria. De hecho, esta circunstancia ha retrasado notablemente el inicio de las obras y su tramitación, que ha sido larga y minuciosa. La previsión de Aigües de Reus es que el agua de estos pozos ya pueda aprovecharse este 2026.

Una obra muy importante para el abastecimiento de agua de la ciudad, después de que Aigües de Reus siga priorizando una serie de trabajos que tienen como objetivo un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos que son propios de la ciudad. De hecho, la diversificación de las fuentes de abastecimiento y el mejor aprovechamiento de los recursos son dos de los retos que reclama la transición energética, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y el Plan de Acción Municipal 2019-2023, que incorpora «la priorización del agua como elemento de gestión urbana».

ETAP en el polígono Agro-Reus

En esta misma línea de recuperación de recursos hídricos, este 2026 será una realidad la construcción de una Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) para la eliminación de nitratos y otros contaminantes de los pozos del polígono Agro-Reus.

Aigües de Reus cuenta al polígono Agro-Reus con una red secundaria de distribución de agua no potable, con que discurre en paralelo a la red convencional de abastecimiento de agua. Esta agua no apta para uso de boca ya se utiliza de hace tiempo en usos estrictamente municipales, y también está a disposición de aquellas empresas del polígono que no necesitan agua potabilizada para su actividad habitual.

Esta red de distribución paralela se abastece de agua no potable procedente de los pozos denominados City, Roquís y Agro-Reus, con una presencia de nitratos y otros contaminantes superior al máximo establecido por ley y que, por lo tanto, no puede suministrarse para uso de boca. Es por eso que esta agua se destina habitualmente a finalidades muy específicas, como es el caso de la limpieza de la vía pública o del alcantarillado. Esta agua también se usa en la limpieza de los vehículos municipales y en el riego de espacios públicos y de huertos urbanos.

El proyecto ahora redactado y a exposición pública prevé dar un paso adelante. Se trata de construir una ETAP que permita la eliminación de los contaminantes detectados en el acuífero. La eliminación de estas sustancias, mediante la nueva ETAP, permitiría potabilizar esta agua y, consiguientemente, poder destinar una parte al suministro de agua de boca de la ciudad, si fuera necesario, siempre en paralelo a los usos que ahora se hace.

Calidad del agua de los pozos y PFAS

Este año 2026, Aigües de Reus también aborda, de acuerdo con lo que dispone la Directiva (UE) 2020/2184, el estudio e implantación de nuevos sistemas de tratamiento de los contaminantes emergentes, especialmente las PFAS, toda una serie de sustancias que hasta ahora no estaban reguladas y que requieren de un tratamiento complejo.

En este sentido, se están estudiando instalaciones de tratamiento de las aguas de los pozos que pueden presentar compuestos de estos tipos, a la vez que ya se han empezado a contratar las obras necesarias para su ejecución. En concreto, a lo largo de 2026, se dotarán de tratamientos de este tipo los pozos de Agro-Reus, aeropuerto y minado del barrio Fortuny.

En esta misma línea de recuperación de recursos hídricos y su utilización en las condiciones de calidad que sean necesarias y suficientes para cada caso, Aigües de Reus seguirá impulsando la recuperación de aguas no potables para el riego. En este sentido, este año se ha proyectado la instalación de una red de riego de este tipo en los parques de Sant Jordi i del Trenet.

Saneamiento del área de Bellissens y el CIM

En el 2026 también representará un decidido paso adelante para el saneamiento de la ciudad, una vez ya esté en licitación el estudio de alternativas y redacción del proyecto para dar solución al saneamiento de los abonados de la zona de Bellissens y el polígono H-5 y Mercat del Camp. Una licitación que ahora se plantea dado que ya hay todas las áreas que se tendrán que considerar en el proyecto, así como el emplazamiento del equipamiento necesario, teniendo en cuenta el encaje en el futuro sector urbanístico H-7.

La solución del saneamiento al área de Bellissens se una asignatura todavía no resuelta, para la cual se han propuesto históricamente varias soluciones y proyectos constructivos sin que ninguno haya acabado de considerarse óptimo.

El proyecto pretende estudiar, por una parte, cuál se la mejor solución (si un nuevo bombeo cabe en la estación depuradora de Reus o una nueva depuradora exclusiva para los sector afectados) y, a posteriori, realizar un proyecto constructivo de detalle que tenga en cuenta los caudales de aportación y evalúe los costes finales y su distribución económica.

Digitalización

Al margen de la mejora de la digitalización en el control de la red ya mencionada, este año también habrá giros importantes con respecto a la atención telemática que se presta a los usuarios de Aigües de Reus.

Así pues, se dejará prácticamente terminada la red de telelectura de todos los contadores de agua de la ciudad, lo cual representa un avance muy importante con respecto a la gestión de los datos y la información que se facilita a los abonados, de manera que, telemáticamente y desde su portal de cliente, cada uno pueda configurarse alarmas para escapes, sobreconsumos u otros parámetros que registre su contador.