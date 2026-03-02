Los nuevos presupuestos del 2026 prevén incrementar un 172% la inversión en el Camp de Tarragona

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

La Generalitat de Catalunya anunció el pasado viernes la distribución de los presupuestos de este año con una inversión récord en Cataluña y, en concreto en el Camp de Tarragona. Después de tres años sin aprobar una propuesta definitiva, el Gobierno prevé —después de asegurar el apoyo de los Comunes— una inversión en la demarcación de 743,4 millones de euros. La propuesta de que actualmente está sobre la mesa supondría un incremento del 172% con respecto a los presupuestos del 2023.

Entre la casi quincuagésima de propuestas que recibirían financiación, el 80% representarían inversiones directas de la Generalitat y el otro 20% transferencias de capital, es decir, ayudas financieras a los entes municipales. La mayoría de los proyectos que recibirían apoyo económico, sin embargo, tendrían continuidad hasta el 2029 y se financiarían en varias anualidades que se activarían en el 2027. En el caso de Tarragona, las obligaciones plurianuales sumarían 374,8 millones de euros, mientras en el Baix Penedès se situarían en 38,4 millones de euros.

El ámbito de las infraestructuras ferroviarias prevé la partida mayor en la demarcación con 101,2 millones de euros, que se destinarían íntegramente a la ejecución del proyecto del nuevo Tranvía del Camp de Tarragona. La financiación se dividiría en dos: 70 millones de euros se incluirían en los trabajos entre Salou y Vila-seca y 31,2 millones de euros en el tramo de Cambrils. El recorrido, que conectará Vila-seca, Salou y Cambrils, estará terminado, previsiblemente, a partir del año 2028.

Entre las propuestas que recibirían más financiación, la Generalitat también anunció inversiones para ampliar, remodelar y mejorar los recintos UCI del Hospital Joan XXIII de Tarragona por un valor de 55,7 millones de euros.

A la lista se añadirían la nueva Planta de Valorización Energética Tarragona (PVA), con 15 millones de euros presupuestados, que permitiría gestionar residuos para crear energía térmica y eléctrica, o las obras de la Residència de Gent Gran Segle XX (ICASS) de Reus, que se impulsarían después de dos años de recorrido con 10,9 millones de euros. El apartado de conservación de carreteras y mejoras viarias, por todo el territorio, también recibiría más de 9,4 millones de euros.

En el ámbito de promoción social, también se prevé llevar a cabo construcciones como el nuevo Instituto Miami en Mont-roig del Camp (1,2 millones de euros), la ampliación de la Escuela Joan Ardèvol para crear un Instituto Escola en Cambrils (5,4 millones de euros) y la creación de la Escuela Bernardí Tolrà de Vila-Rodona y un nuevo recinto en Maspujols, ambos por 2,9 millones de euros.

Desbloqueos

Desde el Gobierno también se plantea impulsar iniciativas culturales, como las reformas en el Monasterio de Santes Creus y su entorno (1,7 millones de euros), la Casa de la Cultura de Valls (323.854 euros) o el proyecto ejecutivo de museografía del MNAT (Tarragona), con una financiación de 2,3 millones de euros.

Otros proyectos que se esperan desbloquear son las obras del conjunto Logis Montblanc, en licitación desde el pasado mes de octubre del 2025, por 3,1 millones de euros, o el Auditorio de Torredembarra, que recibirá 1 millón de euros para adaptar el interior. También se sumarán el nuevo parque de bomberos de Tarragona (5,7 millones de euros) o la ampliación de la CAP de l'Arboç (2,6 millones de euros) en materias de cultura y salud.

Entre la cincuentena de propuestas, el ámbito de seguridad también prevé inversiones para materializar las obras de mitigación de riesgos de inundación en la zona de la Salud de Salou (1,8 millones de euros) o el proyecto de construcción del Foro de la Justicia de Tarragona (5,6 millones de euros).