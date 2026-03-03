El Parque de Bomberos de Reus se adaptará a la realidad y la normativa: vestuarios inclusivos y formación

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El Parque de Bomberos de Reus se adaptará a la realidad actual. Les instalaciones en funcionamiento se remontan a 1986 y su actualización no sólo responderá al encaje con la normativa en vigor, sino también a los cambios que el cuerpo ha vivido desde su constitución. En esta línea, las dependencias se adecuarán a la presencia de personal femenino, con la habilitación de vestuarios inclusivos. Además, al convertirse en un parque de tipo A, se prevé un aumento de la plantilla —con un mínimo de nueve personas— y el establecimiento como sede formativa. Con más espacio, se descongestionará el equipamiento utilizado y permitirá crear nuevos servicios. La compleción de los trabajos se espera para el 2028.

La superficie se verá incrementada hacia el solar adyacente cedido por el Ayuntamiento de Reus, de 2.326,55 m2, donde se construirá una nueva edificación, que seguirá un sistema modular integral, para reubicar las actividades complementarias de formación. También estará el centro ERA (Equipos de Respiración Autónoma), dependencias de la unidad GRAFO (Grupo de Actuaciones Forestales) y la sede de la subjefe territorial de la Región de Emergencias de Tarragona, que actualmente están en el Parque de Bomberos. La ampliación se producirá en el actual aparcamiento en superficie de Mas Abelló, a la calle de Mas del Tallapedra, justo al lado del Parque de Bomberos y cerca del centro cívico del barrio, el Mas Abelló.

En consecuencia, en el Parque de Bomberos se creará un gimnasio —actualmente ubicado en las cocheras—, nueve habitaciones dobles, un aula de formación específica para el personal de servicio, espacios diferenciados para los equipos de protección individual (EPI) limpios y los que acaban sucios después de una intervención y vestuarios inclusivos.

Redistribución de espacios

La reforma permitirá redistribuir el Parque de Bomberos. El ámbito de la vivienda se trasladará a la primera planta del edificio, donde también se encontrarán la cocina y la sala de estar, de forma que la planta baja quedará restringida a ambientes de trabajo, con los cocheros y la sala de control como elementos centrales. Asimismo, la actuación garantizará circuitos seguros para el personal, de manera que para guardar los EPI sucios no habrá que atravesar otras dependencias limpias.

El presupuesto base de licitación de las obras es de 4,7 millones de euros

Adicionalmente, se incidirá en la torre de prácticas. Como presenta un buen aspecto de conservación, la intervención se limitará a una rehabilitación exterior, con tareas como el repintado de barandillas y escaleras metálicas, la limpieza y desescombrado del interior o la impermeabilización de terrados.

4,7 millones de euros

Les obras de reforma están, en estos momentos, en fase de licitación, con un presupuesto base de 4,7 millones de euros (IVA incluido). La previsión es que el inicio de la actuación sobre el terreno pueda empezarse después del verano, entre septiembre y octubre del presente 2026. Con esta voluntad, y teniendo en cuenta el establecimiento de un plazo de 16 meses para su compleción, el calendario fija el año 2028 para la fin de la intervención.