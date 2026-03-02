La cafetería de moda de Salou abre en Reus: arrasa en redes con sus postres y batidos

El Rinconcito de Manel, famoso en Salou por sus postres espectaculares y batidos virales, ha inaugurado un nuevo local en Reus, concretamente en la plaza del Nen de les Oques, en el espacio que en el pasado ocupó un quiosco de Roslena. El Rinconcito también dispone de otro establecimiento en Altafulla, en la plaza Martí Royo.

El local ofrece una carta variada que incluye desde creps, gofres y pancakes, hasta elaboraciones más originales como el Sweet Twist, una noria giratoria con mini croissants, palmeritas, popdots y mini muffins acompañados de nutella y nocilla blanca. Además, los clientes pueden disfrutar de smoothies, batidos, bowls personalizados y cócteles frutales.

Imagen de la nueva cafetería que ha abierto en Reus.Diari Més

El nuevo establecimiento busca convertirse en un nuevo punto de encuentro en la ciudad, ofreciendo un espacio divertido, con rincones fotogénicos. La apertura en Reus marca la expansión de la marca, que ya acumula reconocimientos y más de 1.900 reseñas con una valoración de 4,7 sobre 5 en su local de la calle de Colón de Salou.