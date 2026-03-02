Un nutricionista lo confirma y revela cuáles son las galletas más sanas de Mercadona

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

Encontrar galletas con un perfil nutricional aceptable en el supermercado no es una tarea fácil. Aunque en los últimos años han proliferado productos que se presentan como 'saludables', muchos siguen conteniendo azúcares añadidos, harinas refinadas y grasas de baja calidad. Los especialistas en nutrición insisten que, aunque se comercialicen como opciones ligeras o 'fit', las galletas tendrían que ser un alimento de consumo ocasional.

El experto Yeray Moreno recomienda fijarse especialmente en dos aspectos: la lista de ingredientes y la tabla nutricional. Las opciones más recomendables son aquellas elaboradas con harinas integrales (como avena, espelta o trigo integral), con aceites vegetales de calidad —como el aceite de oliva o el de girasol alto oleico— y sin azúcares añadidos. También se valora positivamente que aporten fibra y proteínas vegetales, y que tengan un contenido moderado de sal. En cambio, hay que desconfiar de los productos que incluyen azúcar, jarabes o grasas vegetales hidrogenadas entre los primeros ingredientes.

En este contexto, Moreno ha analizado diferentes galletas de Mercadona y ha compartido su valoración sobre qué opciones considera más adecuadas.

Entre las primeras que examina hay las Hacendado Galletas Cookies 40% pepitas de chocolate (paquete de 225 g, precio aproximado de 1,60 €). Según explica, no se pueden considerar saludables a causa de la presencia de aceite de palma, el bajo porcentaje real de chocolate con leche y un elevado contenido calórico: 494 kcal por cada 100 gramos.

También analiza las Hacendado Galletas Digestive Choco y Avena (caja de 320 g con seis paquetes individuales, unos 1,85 €). En este caso, critica el uso de jarabe de glucosa y fructosa y el contenido elevado de azúcares —31 gramos por cada 100 gramos de producto—, aunque valora positivamente que incorporen aceite de girasol alto oleico.

La línea Caocream, especialmente las galletas de cacao rellenadas y cornadas con chocolate blanco (caja de 252 g con seis paquetes), tampoco sale bien parada. El experto destaca la presencia de jarabe de glucosa y fructosa, aceite de palma y hasta 43 gramos de azúcar por cada 100 gramos.

Con respecto a las populares Digestive Avena, reconoce que, a pesar de contener 18 gramos de azúcar por cada 100 gramos, ofrecen un 44% de avena y utilizan aceite de girasol alto oleico, hecho que mejora el perfil nutricional respecto de otras opciones.

También menciona a las conocidas Rebuenas de Hacendado, similares a las galletas rellenadas de crema de chocolate tipo Príncipe, pero no las sitúa entre las alternativas más recomendables.

Finalmente, el nutricionista señala como opción más saludable las Galletas de Avena y Semillas de Hacendado, ya que contienen 15 gramos de azúcar por cada 100 gramos, presentan un bajo contenido en grasas saturadas y tienen pocos aditivos considerados de riesgo.

Otra alternativa que considera aceptable son las Galletas Divertidas Hacendado, elaboradas con harina de centeno, con un contenido moderado de sal y 20 gramos de azúcar por cada 100 gramos.