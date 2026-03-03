Air Nostrum conectará Reus con Palma de Mallorca en 2026: 4 vuelos semanales este verano

El aeropuerto de Reus volverá a conectar este verano con Palma de Mallorca. La aerolínea Air Nostrum operará la ruta entre la capital del Baix Camp y la isla balear los martes y los sábados. Los vuelos ya están a la venta a través de la web de Iberia. De hecho, el primer vuelo disponible está programado para el 16 de junio, con salida de Reus a las 09.15 h. y llegada al aeropuerto de Palma de Mallorca a las 10.20 h.

Por otro lado, la aerolínea británica EasyJet reforzará su oferta con tres nuevas rutas a Bristol, Londres-Gatwick y Newcastle. Además, mantendrá sus conexiones con Belfast, Glasgow, Londres-Luton, Londres-Southend y Manchester, ofreciendo en total ocho rutas distintas desde la ciudad.

Vueling conectará el aeropuerto de Reus con París tres días a la semana a partir de este mes de marzo, con vuelos los miércoles, viernes y domingo. La ruta estará disponible desde el día 29 hasta el 23 de octubre, por lo que cubrirá toda la temporada estival y tendrá una duración de unos 7 meses.

Otra de las compañías que opera en Reus es Ryanair, que tiene previsto iniciar su temporada de vuelos este martes con la ruta directa a Dublín. Todas las rutas estarán disponibles hasta noviembre, cubriendo parte de la temporada turística. De hecho, pronto se retomarán los vuelos hacia Shannon y a los aeropuertos de Bruselas-Charleroi y de Londres-Stansted.

Además de estas ciudades, los viajeros también podrán volar desde Reus a Manchester, Birmingham y Liverpool y a los aeropuertos de East Midlands y de Leeds-Bradford en el Reino Unido; a Eindhoven en los Países Bajos; al aeropuerto de Düsseldorf-Weeze en Alemania y a Cork en Irlanda.

A su vez, Jet2 también opera en el Aeropuerto de Reus y, esta temporada, ofrecerá más de 200.000 asientos hacia el Reino Unido, incluyendo Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte. Entre sus novedades destaca la nueva ruta directa a Londres-Gatwick, con tres vuelos semanales durante la temporada alta.

Además de Londres, Jet2 conectará Reus con otras ciudades como Manchester, Edimburgo y Belfast, así como con Birmingham, Bristol, Glasgow, Newcastle y Liverpool, completando un total de trece destinos durante la temporada que va de marzo a noviembre.

La capital del Baix Camp también contará con vuelos hacia los aeropuertos de Leeds-Bradford, situado entre Leeds y Bradford, y de East Midlands, entre Nottingham, Derby y Leicester, ampliando las opciones para quienes viajen desde Reus al Reino Unido.

Aunque estaba previsto un nuevo vuelo hacia Bournemouth, la falta de aeronaves Airbus A321neo ha retrasado su puesta en marcha, aunque desde Jet2 se mantienen confiados en que la ruta se incorporará más adelante, completando su plan de expansión en España.