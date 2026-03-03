La 3.ª edición del TurisMarket abre las puertas con las expectativas bien altas

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El TurisMarket, la feria dedicada a los profesionales de la hostelería y el turismo en Tarragona abrió ayer lunes 2 de marzo sus puertas en una tercera edición que reúne además de un centenar de expositores. A pesar de la corta vida de este salón, su ascenso ha sido meteórico, superando con creces las actividades y los expositores año tras año y marcándose para esta presente edición la cifra de 7.000 visitantes como objetivo. La presidenta de la Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de la provincia de Tarragona (FEHT), Berta Cabré, destacó que «TurisMarket nació con una voluntad muy clara: ser útil. Útil para las empresas, para los profesionales, para los proveedores y para todos aquellos que entendemos que el turismo es un ecosistema que sólo funciona cuando trabaja coordinadamente».

Durante esta primera jornada centenares de profesionales empezaron ya a visitar las instalaciones de firaReus Events que acogen este acontecimiento que cierra hoy martes 3 de marzo. En este hacían acto de presencia diferentes empresas proveedoras de todo tipo de ámbitos, aunque el más goloso y numeroso resultaba ser el del sector del catering. Pero también había espacio para empresas dedicadas a aspectos tan básicos como cerraduras de puerta o sistemas informáticos, los cuales también son de interés para el sector turístico de la demarcación. Por su parte, el encargado de inaugurar oficialmente el TurisMarket de este año ha sido el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Restauración de Cataluña (ConfeCat), Santiago García-Nieto, apuntó la necesidad de disponer de espacios como TurisMarket teniendo en cuenta que «en Cataluña el turismo representa cerca del 12% del PIB, en Tarragona hablamos de un 26%».

Además, también elogió la capacidad de los agentes turísticos y la administración de la demarcación para unir fuerzas con acontecimientos como TurisMarket: «Eso de ir muy juntos, parte pública y parte privada, únicamente ha pasado y ha ido bien aquí». Ahora bien, el espacio también sirvió para que los representantes del sector volvieran a cargar contra el aumento significativo de la tasa turística, a la vez que los representantes políticos presentes mostraban una expresión impertérrita. «Estamos muy decepcionados desde el ámbito empresarial sobre la modificación del impuesto turístico y sobre lo que se ha acabado aplicando. No se corresponde con el diálogo que teníamos con el gobierno», sentenció Cabré.

Jornada Trabaja al Turismo

Hoy, en el último día del TurisMarket, tendrá lugar la 8.ª Jornada Trabaja al Turismo, organizado conjuntamente entre la Cambra de Comerç de Reus y el TurisMarket. Más de una treintena de empresas estarán presentes ofertan más de 2.000 sitios de trabajo en hoteles, campings o apartamentos, entre otros. La presidenta de la FEHT afirma que eso demuestra «la fuerza del sector y su capacidad de generar oportunidades laborales reales».