La borrasca Regina llega a Tarragona: semana pasada por agua, viento y tormentas

La provincia de Tarragona afronta una semana marcada por la inestabilidad meteorológica debido a la llegada de la borrasca Regina. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la entrada de aire húmedo provocará precipitaciones persistentes, acompañadas de tormentas, viento y un descenso progresivo de las temperaturas.

Los modelos meteorológicos indican que las lluvias comenzarán a notarse a partir del martes y se prolongarán hasta el domingo, con probabilidades de precipitación que superan el 80% en varios días. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 16 y los 18 grados, mientras que las mínimas descenderán hasta los 10 grados, según las previsiones actuales.

La borrasca Regina afectará especialmente a la costa tarraconense, donde se prevé mar alterada, y en zonas del interior con chubascos intermitentes y aumento de la nubosidad. Se espera que la semana sea de cielos mayormente grises, chubascos frecuentes y un ambiente más fresco.