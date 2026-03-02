Diari Més

Meteorología

La borrasca Regina llega a Tarragona: semana pasada por agua, viento y tormentas

La AEMET y el Meteocat prevén que las lluvias comenzarán a partir del martes y se prolongarán hasta el domingo

Imagen de archivo de un episodio de lluvia en Reus.

Imagen de archivo de un episodio de lluvia en Reus.Gerard Martí

Daniel Cabezas Ramírez
Publicado por
Daniel Cabezas RamírezRedactor

Creado:

Actualizado:

La provincia de Tarragona afronta una semana marcada por la inestabilidad meteorológica debido a la llegada de la borrasca Regina. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la entrada de aire húmedo provocará precipitaciones persistentes, acompañadas de tormentas, viento y un descenso progresivo de las temperaturas.

Los modelos meteorológicos indican que las lluvias comenzarán a notarse a partir del martes y se prolongarán hasta el domingo, con probabilidades de precipitación que superan el 80% en varios días. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 16 y los 18 grados, mientras que las mínimas descenderán hasta los 10 grados, según las previsiones actuales.

La borrasca Regina afectará especialmente a la costa tarraconense, donde se prevé mar alterada, y en zonas del interior con chubascos intermitentes y aumento de la nubosidad. Se espera que la semana sea de cielos mayormente grises, chubascos frecuentes y un ambiente más fresco.

tracking