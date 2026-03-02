La dieta mediterránea favorece el bienestar emocional de los adolescentes, según el IRB CatSud

Los investigadores Alexios Manidis y Jordi Julvez, del grupo de investigación de Neurociencia Clínica y Epidemiológica (NeuroÈpia) del IRB CatSud.IRB CatSud

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La dieta mediterránea mejora el bienestar emocional y la toma de decisiones de los adolescentes, mientras que los ultraprocesados están asociados además dificultados emocionales y conductuales, según un estudio liderado por el Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud de Tarragona, con la colaboración del Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal).

La investigación, publicada en la revista BMC Medicine, incluye datos de una muestra de 653 adolescentes de entre 12 y 16 años del área metropolitana de Barcelona y destaca la importancia de la alimentación durante la adolescencia, una etapa en que el cerebro todavía se encuentra en desarrollo, especialmente la corteza prefrontal, implicada en la toma de decisiones y el control de los impulsos.

Los autores evaluaron los hábitos alimentarios mediante cuestionarios de frecuencia de consumo para medir la adhesión a la dieta mediterránea y la ingesta de ultraprocesados; mientras que analizaron la función neuropsicológica con pruebas informatizadas estandarizadas que midieron la atención, la memoria de trabajo, la inteligencia fluida, la toma de decisiones y el reconocimiento emocional.

Los resultados indican «una clara diferencia» entre ambos patrones alimentarios. Un consumo más elevado de alimentos ultraprocesados, como refrescos azucarados, bollería industrial y carnes altamente procesadas, se asocia con un peor rendimiento en el reconocimiento de emociones y en la atención sostenida.

Además, los adolescentes que consumen a más ultraprocesados presentan más síntomas de ansiedad y depresión, así como más problemas conductuales.

En cambio, la dieta mediterránea, rica en fruta, verdura, legumbres y aceite de oliva, está asociada a menos problemas de conducta y mejores puntuaciones en atención ejecutiva.

«Los beneficios de la dieta mediterránea requieren mantenerse en el tiempo, mientras que los efectos de los ultraprocesados pueden ser más persistentes, cosa que refuerza la necesidad de mantener hábitos saludables de manera continuada», explica el investigador principal del trabajo, Alexios Manidis.

El estudio también incorpora un análisis de biomarcadores urinarios en una submuestra de 257 participantes que indica que los adolescentes que consumen más ultraprocesados presentan menos compuestos derivados de alimentos vegetales y más compuestos vinculados al procesamiento industrial, un dato que confirma la fiabilidad de los cuestionarios dietéticos.

«La dieta de los adolescentes está cambiando hacia los ultraprocesados y esta tendencia podría estar contribuyendo al aumento de los problemas de salud mental entre los jóvenes», señala el coautor sénior de la investigación, Christopher Papandreou.