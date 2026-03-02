Reus construirá una nueva promoción de pisos con protección oficial en el Carrilet

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Para mitigar los efectos de la crisis de la vivienda, el Ayuntamiento de Reus ha puesto sobre la mesa la posibilidad de construir una nueva promoción. El gobierno municipal ha completado los primeros pasos para poder alzar pisos con protección oficial (VPO) en torno al Carrilet. En concreto, estarán en la avenida del Carrilet, 16, aprovechando la parcela en que se había planteado trasladar el mercado del barrio en el anterior mandato.

El primer movimiento en esta dirección se produjo en la Junta de Govern Local del viernes pasado, con la aprobación de la permuta de la finca de la avenida del Carrilet, 16, propiedad de Reus Mobilitat i Serveis S. A., por la parcela de la calle Rafael Vilà Barnils, 10, del consistorio. El objetivo del acuerdo es poder ofrecer el espacio en siguientes convocatorias de programas para incrementar la oferta de vivienda protegida, como es el caso del Plan 50.000 de la Generalitat de Catalunya.

Fuentes municipales señalan que la finca de la avenida del Carrilet tiene «un interés estratégico porque está situada dentro del área de influencia directa del proceso de regeneración urbana, que pretende convertirse en un polo de centralidad e intermodalidad con capacidad de incidir en el conjunto del tejido urbano próximo, con proximidad a un nodo intermodal entre autobuses, estación de tren de Bellissens y el futuro tranvía, y busca también mejorar conexiones entre barrios densos». «Tiene, además, una sinergia significativa con el Pla de Barris del Sud, que el Ayuntamiento impulsa con financiación de la Generalitat», añaden desde el consistorio.

En paralelo, la ciudad ha recibido la resolución del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat en lo referente a la selección de dos solares para la construcción de vivienda protegida, en el marco de la primera convocatoria del Plan 50.000 Viviendas. Se trata de terrenos ubicados en las calles del Ball de Diables y de Vilafortuny, respectivamente, que tienen capacidad para la construcción de 130 pisos con protección oficial. En estos momentos, el Ayuntamiento ya trabaja en el encargo de los trabajos para la construcción de las dos promociones, y busca otras fincas disponibles que puedan optar a los programas de creación de VPO.

También se habilitarán 130 pisos protegidos en las calles Ball de Diables y Vilafortuny

Hace falta recordar que, además, están en marcha las promociones del Complejo Riera —la antigua Hispania—, junto al centro, y de Mas Iglesias, en la calle Jaume Vidal i Alcover, que pondrán al alcance casi 200 domicilios. Se espera que las obras estén terminadas este 2026.

Casa dels Mestres

La Junta de Govern Local también dio visto bueno a iniciar los trámites para la rehabilitación de dos inmuebles de propiedad municipal situados en la Casa dels Mestres, en el paseo de Mata. Las viviendas estaban adscritas hasta ahora a Redessa para optimizar y unificar el modelo de gestión del alquiler de las promociones de VPO municipales. Los acuerdos de colaboración entre el Ayuntamiento y la empresa municipal prevén que las actuaciones de reforma del parque de viviendas van a cargo del consistorio, mientras que Redessa se ocupa de su mantenimiento. En esta línea, el gobierno municipal aprobó la desadscripción de las dos viviendas de la sociedad de desarrollo económico para poder llevar a cabo la intervención.