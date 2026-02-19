Crecen un 8,6% las compraventas de vivienda en Tarragona durante el último trimestre de 2025

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El número de compraventas registrado en Catalunya durante el cuarto trimestre del 2025 fue de 27.924, un ascenso del 4,4% interanual, según los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Catalunya. La provincia de Barcelona ha registrado el 63,9% del total de compraventas de vivienda en Cataluña durante el último trimestre, alcanzando las 17.835 compraventas, con un ascenso interanual del 2%. Tras ella se sitúan la provincia de Tarragona con el 16,1% de cuota y 4.500 compraventas, con un ascenso interanual del 8,6%; la provincia de Girona con el 14,3% y 3.990 compraventas, con un aumento interanual del 15,1%, y la provincia de Lleida con el 5,7%, 1.599 compraventas y un descenso interanual del -3,4%.

Las compras de vivienda por extranjeros en Cataluña se han incrementado en términos porcentuales y en términos absolutos. En el cuarto trimestre el 16,1% de las compras han correspondido a extranjeros (15,1% 3T25), con 4.493 compras. En el último año el peso de compras por extranjeros ha sido del 15,6%. Girona encabeza los resultados provinciales con un 25%, seguida de Tarragona (15,9%), Barcelona (14,2%) y Lleida (9,4%). En términos absolutos la provincia de Barcelona registra las mayores cuantías, con más de 10.400 compras.

Evolución del número de compraventas y variación interanual en Tarragona.API

Por municipios, lideran las compraventas de viviendas Tarragona (526), seguida de Reus (407), Calafell (293), Salou (275), El Vendrell (248), Cambrils (201), Vila-seca (158), Amposta (147), Torredembarra (130) o Mont-roig (128).

Número de compraventas por municipio en Tarragona y cuota de mercado.API

El precio medio aumenta hasta los 2.709 €/m²

El precio por m² de la vivienda en Cataluña ha registrado un nuevo incremento durante el cuarto trimestre, con una tasa trimestral del 1,5% (1,7% 3T25). El precio medio ha sido de 2.709 €/m², con un incremento interanual del 6,4% (6,2% el trimestre precedente). En términos absolutos el nivel de precios se sitúa en máximos desde 2T 2009. En vivienda nueva el precio medio ha sido de 2.840 €/m², máximos desde 4T 2008, con un ascenso trimestral del 1,1% y un incremento interanual del 6%, mientras que en vivienda usada el precio medio ha sido de 2.680 €/m², importe máximo desde 4T 2009, con un incremento trimestral del 1,6% y del 6,5% interanual.

Los resultados provinciales en precio por metro cuadrado de la vivienda del cuarto trimestre ratifican la tendencia ascendente. La provincia de Barcelona ha seguido encabezando los resultados con 3.088 €/m², con un incremento trimestral del 1,2% y un crecimiento interanual del 5,6%. La provincia de Girona se sitúa en 2.438 €/m², con un ascenso trimestral del 2,7% y un incremento interanual del 8%. La provincia de Tarragona ha obtenido un precio medio de 1.776 €/m², con un aumento trimestral del 3,2% y un incremento interanual del 7,1%. La provincia de Lleida ha alcanzado una cuantía media de 1.443 €/m², con un ascenso trimestral del 2,3% y una mejora interanual del 8,5%.