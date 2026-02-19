VIVIENDA
Crecen un 8,6% las compraventas de vivienda en Tarragona durante el último trimestre de 2025
El número total de compraventas registrado en el último trimestre fue de 4.500 en la provincia
El número de compraventas registrado en Catalunya durante el cuarto trimestre del 2025 fue de 27.924, un ascenso del 4,4% interanual, según los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Catalunya. La provincia de Barcelona ha registrado el 63,9% del total de compraventas de vivienda en Cataluña durante el último trimestre, alcanzando las 17.835 compraventas, con un ascenso interanual del 2%. Tras ella se sitúan la provincia de Tarragona con el 16,1% de cuota y 4.500 compraventas, con un ascenso interanual del 8,6%; la provincia de Girona con el 14,3% y 3.990 compraventas, con un aumento interanual del 15,1%, y la provincia de Lleida con el 5,7%, 1.599 compraventas y un descenso interanual del -3,4%.
Las compras de vivienda por extranjeros en Cataluña se han incrementado en términos porcentuales y en términos absolutos. En el cuarto trimestre el 16,1% de las compras han correspondido a extranjeros (15,1% 3T25), con 4.493 compras. En el último año el peso de compras por extranjeros ha sido del 15,6%. Girona encabeza los resultados provinciales con un 25%, seguida de Tarragona (15,9%), Barcelona (14,2%) y Lleida (9,4%). En términos absolutos la provincia de Barcelona registra las mayores cuantías, con más de 10.400 compras.
Por municipios, lideran las compraventas de viviendas Tarragona (526), seguida de Reus (407), Calafell (293), Salou (275), El Vendrell (248), Cambrils (201), Vila-seca (158), Amposta (147), Torredembarra (130) o Mont-roig (128).
El precio medio aumenta hasta los 2.709 €/m²
El precio por m² de la vivienda en Cataluña ha registrado un nuevo incremento durante el cuarto trimestre, con una tasa trimestral del 1,5% (1,7% 3T25). El precio medio ha sido de 2.709 €/m², con un incremento interanual del 6,4% (6,2% el trimestre precedente). En términos absolutos el nivel de precios se sitúa en máximos desde 2T 2009. En vivienda nueva el precio medio ha sido de 2.840 €/m², máximos desde 4T 2008, con un ascenso trimestral del 1,1% y un incremento interanual del 6%, mientras que en vivienda usada el precio medio ha sido de 2.680 €/m², importe máximo desde 4T 2009, con un incremento trimestral del 1,6% y del 6,5% interanual.
Los resultados provinciales en precio por metro cuadrado de la vivienda del cuarto trimestre ratifican la tendencia ascendente. La provincia de Barcelona ha seguido encabezando los resultados con 3.088 €/m², con un incremento trimestral del 1,2% y un crecimiento interanual del 5,6%. La provincia de Girona se sitúa en 2.438 €/m², con un ascenso trimestral del 2,7% y un incremento interanual del 8%. La provincia de Tarragona ha obtenido un precio medio de 1.776 €/m², con un aumento trimestral del 3,2% y un incremento interanual del 7,1%. La provincia de Lleida ha alcanzado una cuantía media de 1.443 €/m², con un ascenso trimestral del 2,3% y una mejora interanual del 8,5%.