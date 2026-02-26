El New Art Centre de Reus afronta la segunda fase con un espacio expositivo al aire libre

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El New Art Centre (NAC) encara su segunda fase de desarrollo con un espacio expositivo al aire libre y un aparcamiento. La ampliación se producirá entorno las instalaciones actuales, en dos fincas municipales, y buscará integrar el arte tecnológico en la naturaleza. El Ayuntamiento de Reus aprobó inicialmente la cesión de los terrenos en el último pleno. «Pretendemos que sea una puerta de entrada en el NAC», valora al presidente del Patronato de la New Art Foundation, Andreu Rodríguez.

Será un gran «parque verde» y, al mismo tiempo, se verán exhibiciones y exposiciones, «algunas permanentes y otros temporales». El arte tecnológico se mezclará con algarrobos y olivos, produciendo una combinación única. «Que sepamos, no hay ningún parque ni museo que tenga este tipo de parque exterior dedicado a obras de arte tecnológico», detalla Rodríguez. Los precedentes se limitan a expresiones como la escultura. La intención es ser «respetuosos con el medio ambiente» y, además de enlazar el espacio con el arbolado existente, la intervención será «la mínima posible» y «evitaremos el asfalto y el hormigón».

Uno de los principales retos será determinar «qué tipo de instalaciones tecnológicas se pueden adaptar al exterior», dado que estarán expuestas a las inclemencias meteorológicas y a cualquier fenómeno y la voluntad es «que tengan las posibilidades técnicas de sobrevivir bastante tiempo». Es una cuestión que ya está sobre la mesa.

El proyecto se plantea como una «puerta de entrada» en el innovador museo

Adicionalmente, el proyecto no se plantea exclusivamente como un paseo inmersivo entre obras tecnológicas, sino que se está valorando la posibilidad de que las piezas permitan trazar «una visión aérea del museo». «Teniendo en cuenta que está en menos dos kilómetros del Aeropuerto de Reus, puede dar una visión desde las alturas muy original», valora al presidente del patronato.

Con todo, Rodríguez subraya que la segunda fase está en proceso de ideación y que todavía no hay un proyecto urbanístico firme. Con el visto bueno inicial del Ayuntamiento, la cesión de los terrenos se encuentra en fase de exposición pública. Cuando el acuerdo sea definitivo, hará falta concretar las intenciones y solicitar los permisos correspondientes. En consecuencia, los cálculos optimistas apuntarían a una inauguración a 2 años vista.

Primeros meses

El New Art Centre fue inaugurado oficialmente el pasado octubre y, con la entrada del nuevo año, ya consiguió superar al millar de visitantes. Andreu Rodríguez valora que está siendo «un éxito, sobre todo cualitativo.» «Estamos viendo que el 100% de las personas que han venido salen habiendo superado sus expectativas», explica. «La gente se sorprende positivamente de lo que ve y eso nos da mucha moral», añade. La «prueba del algodón» turística será después del verano. En paralelo, la iniciativa está teniendo un buen recibimiento por parte de artistas e instituciones.

Rodríguez está satisfecho con cómo han ido los primeros meses

New Art Centre nació para servir como un sitio para divulgar, producir, exponer y conservar piezas de arte tecnológico. ¡La exposición actual y con que abrió puertas es Hello World!, un recorrido por las obras pioneras del género.