Veinte restaurantes participan en las V Jornadas del Arroz Ganxet de la AEH Reus

La quinta edición de las Jornadas Gastronómicas del Arroz Ganxet de Reus, las cuales cuentan con la colaboración de Reus Promoció y con el patrocinio de Arròs Bayo y la bodega Castell d'Or, se celebrarán del 27 de febrero al 15 de marzo.

En total una veintena de restaurantes participantes elaborarán menús y degustaciones de arroz ganxet con Arròs Bayo, quienes desde 1860 cultiva en el Delta del Ebro y acompañadas con vinos de la Castell d'Or. «Un maridaje perfecto que refleja nuestra voluntad de seguir construyendo juntos una oferta gastronoómica de calidad y de proximidad», ha recalcado Víctor Perales, presidente de la AEH Reus.

El acto ha contado con la asistencia de Noemí Llauradó, concejala de Promoción de Ciudad de Reus, Víctor Perales, presidente de la AEH Reus, Jordi Amell, CEO de la bodega Castell d'Or y Fortu Simón, representante de Nomen Foods, así como los restaurantes participantes.

Como novedad de este año, las jornadas contarán con una aplicación móvil que los comensales se podrán descargar fácilmente para votar a favor del menú o la degustación que más les haya gustado. De esta manera, el público también se convierte en protagonista de la experiencia. El establecimiento que obtenga más votos recibirá un reconocimiento especial por parte de la AEH, poniendo de relieve el esfuerzo y la calidad de su propuesta.

Los restaurantes participantes son: El Racó De JP, Restaurant l'Estel, Flaps, Buidasacs Restaurant, Cervus Restaurant, Xivarri Tasca Reus, Ostras Sea Food Bar, A Cullerades, Moments Restaurant Cafè Teatre, L'Alkimista, Restaurant La Lleona, Soho by Tarraco Seafood, El Castell, As de Copes, Vermuts Rofes Restaurant, Moto Sport Café, Mirall de Tres, Restaurant 158, Ferran Cerro Restaurant y Espurna de Reus.