Adiós a los 'esmorzars de forquilla' del Mesón

Hay espacios en la ciudad que se convierten en clásicos para visitar, ya que muchos reusenses durante estos últimos años se habrán hecho un buen homenaje con un 'esmorzar de forquilla' de primer nivel en el Mesón del Roser, ubicado en la calle del Roser. Un espacio que, a pesar de todo, llega a su final con la jubilación del suyo responsable y cocinero, Joan Musté, con 73 años, que bajará definitivamente la persiana este sábado 28 de febrero. Él es quien le ha dado a lo largo de 47 años sabor a un local donde se podía disfrutar de un menú diario durante una semana entera sin tener que repetir plato y a un precio popular. Da pena cerrar, obviamente. Pero después de tantos años el cuerpo ya está quemado y me lo pide», comenta Musté. Así y todo, en ningún momento se muestra preocupado por el futuro: «Ahora tendré más tiempo libre. Imagino que iré más por la montaña y así me podré distraer un poco de todo».

Su trayectoria empezó el año 1979 cuando se puso al frente de un negocio que, como bien explica el cocinero veterano, no pretendía inventar nada, sino hacer buena comida: «Todo empezó haciendo desayunos, después añadimos menús diarios y hasta aquí. Un sitio donde comer bien». Y una demostración de esta afirmación era que quien visitaba el Mesón del Roser repetía, formando a una importante cantidad de clientes fieles y habituales. «Hay mucha gente que ha venido de manera regular, cada día. De alguna manera hemos formado a una familia. ¡Algunos cuando les he dicho que cerraba se han echado a llorar y todo! Pero ya estoy demasiado mayor», añade.

Una familia tan próxima que, incluso, algunos tenían sus manías: «Hay uno que siempre quiere la misma taza para hacer el café, una taza de color marrón que tenemos de hace tiempo y que la tenemos siempre preparada sólo por él». Tanta es la estima por esta taza por parte de este cliente que, cuando el Mesón baje la persiana definitivamente este sábado, se lo llevará. «Ya nos lo dijo, que cuando cerráramos se la quiere llevarse. Es una muestra que hay mucha amistad con muchos de los clientes», reafirma al propietario del Mesón del Roser.

Les habas a la catalana o el bacalao han sido algunos de los platos estrella

Por desgracia, con el cierre este sábado 28 de febrero la ciudad de Reus perderá la cocina de Musté en su día a día. Un menú bien variado que si su artífice se tiene que quedar con algún plato, le cuesta escoger: «Les habas en la catalana, escudilla y bacalao es uno de los platos estrella. Me lo piden tanto para desayunar como comida. Y también los pulpos con cebolla y tomate, otro plato estrella». Ahora bien, si él se tiene que quedar con un plato para comer como un rey es con el bacalao con judías.

A pesar de todo, a partir de su próximo cierre el local ubicado en la calle del Roser número 23 quedará huérfano a la espera del cual alguien decida ocuparlo nuevamente. Según comparte el propietario del Mesón del Roser, es probable que quien diera el paso tuviera que hacer algunas obras de reforma, pero que estaría bien ver en un futuro el espacio nuevamente abierto.